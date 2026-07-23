Новости по тегу #Александр Худолеев

«Надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно».
Напомним, 25 ноября на закрытой Игналинской АЭС в блоке переработки отходов вспыхнул пожар. Огнем был затронут отсек, где проводится первичная дезактивация низкоактивных радиоактивных отходов.
В мероприятии принял участие первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.
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