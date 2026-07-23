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Новости по тегу #Александр Худолеев

«Отдыхать вам там не придется». Лукашенко поставил задачи новому послу Беларуси в Таджикистане
23 июля 2026 16:40

«Отдыхать вам там не придется». Лукашенко поставил задачи новому послу Беларуси в Таджикистане

МЧС Беларуси продолжает мониторинг радиационной обстановки на территории Браславского района
28 ноября 2025 11:00

МЧС Беларуси продолжает мониторинг радиационной обстановки на территории Браславского района

В Лицее МЧС прошла торжественная церемония принятия клятвы первокурсников
26 октября 2024 18:10

В Лицее МЧС прошла торжественная церемония принятия клятвы первокурсников

Поручения Президента по ликвидации последствий стихии выполняются
18 июля 2024 06:32

Поручения Президента по ликвидации последствий стихии выполняются

Беларусь отправила гуманитарную помощь в Оренбургскую и Курганскую области
27 мая 2024 10:32

Беларусь отправила гуманитарную помощь в Оренбургскую и Курганскую области

70 молодых сотрудников МЧС в Минске принесли присягу на верность стране и народу
15 января 2024 17:14

70 молодых сотрудников МЧС в Минске принесли присягу на верность стране и народу

Беларусь отправила гуманитарную помощь Приморскому краю. Борт вылетел во Владивосток
17 августа 2023 11:18

Беларусь отправила гуманитарную помощь Приморскому краю. Борт вылетел во Владивосток

Уровень воды в Гомеле растёт по сантиметру в час! Что говорят специалисты?
09 апреля 2023 19:39

Уровень воды в Гомеле растёт по сантиметру в час! Что говорят специалисты?

Дома под угрозой обрушения. Разлив Западной Двины под Витебском квалифицировали как ЧП
07 апреля 2023 16:19

Дома под угрозой обрушения. Разлив Западной Двины под Витебском квалифицировали как ЧП

Белгидромет: уровень воды в реках страны растёт
07 апреля 2023 11:02

Белгидромет: уровень воды в реках страны растёт

Год понадобился на капитальный ремонт. В Тимковичах у спасателей МЧС обновили здание
30 января 2023 11:23

Год понадобился на капитальный ремонт. В Тимковичах у спасателей МЧС обновили здание

Пожарная аварийно-спасательная часть №2 открылась после ремонта в Копыльском районе. Как теперь выглядит здание?
17 января 2023 14:45

Пожарная аварийно-спасательная часть №2 открылась после ремонта в Копыльском районе. Как теперь выглядит здание?