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Обновлённый Трудовой кодекс. Что изменится для молодых мам

28 января 2020 18:55
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Новости Беларуси. 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки затронули почти 40 % его содержания – более 200 статей.

Одна из новаций связана с возможностью временного перевода на другую работу на срок до полугода. В измененном кодексе появилось такое понятие, как дистанционный труд.

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Одна из самых обсуждаемых норм – две недели отпуска для отцов и отчимов в связи с пополнением в семье. Папы могут обратиться с заявлением к нанимателю в течение шести месяцев с момента рождения ребенка и на законных основаниях попросить 14 выходных дней, чтобы уделить время семье и разделить с супругой заботы о младенце.

Обновлённый Трудовой кодекс. Что изменится для молодых мам-1

Кроме хороших новостей для пап, в кодексе есть изменения, которые касаются и работающих мам с детьми до трех лет. Пока таким сотрудницам нормы трудового законодательства запрещали ездить в служебные командировки, работать сверхурочно, а также в выходные и праздничные дни, даже если они сами не против. Отныне эти ограничения оставили только для беременных. А вот для остальных появился пункт «по согласованию сторон».

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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