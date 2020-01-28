Обновлённый Трудовой кодекс. Что изменится для молодых мам

Новости Беларуси. 28 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки затронули почти 40 % его содержания – более 200 статей.

Одна из новаций связана с возможностью временного перевода на другую работу на срок до полугода. В измененном кодексе появилось такое понятие, как дистанционный труд.

Людмила Кананович о новом Трудовом кодексе: «Появились новые понятия»

Одна из самых обсуждаемых норм – две недели отпуска для отцов и отчимов в связи с пополнением в семье. Папы могут обратиться с заявлением к нанимателю в течение шести месяцев с момента рождения ребенка и на законных основаниях попросить 14 выходных дней, чтобы уделить время семье и разделить с супругой заботы о младенце.