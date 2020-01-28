Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Новости Беларуси. Экологический бизнес и социальная ответственность. Торговая сеть гипермаркетов GREEN начинает полномасштабную программу, направленную на решение ключевых вопросов экологии, поддержку экологически дружественного фермерства и производство продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Стриго, корреспондент: Использовать пластик только по назначению и в меньшем количестве. Торговые сети Беларуси начинают делать первые шаги по экологизации своего бизнеса. Пилотную инициативу готова представить сеть гипермаркетов GREEN.

Ориентир компании – это качественные и натуральные продукты на прилавках. Сегодня торговая сеть двигается дальше и делает упор на экологию и поддержку местных фермерских хозяйств. Новая задача – снизить использование пластика и найти альтернативу. Оказывается, в день один гипермаркет выдает почти 50 тысяч пластиковых пакетов.

Наталья Гринцевич, директор УП «Оператор вторичных ресурсов»: Объемные показатели сильно увеличились. Если в 1972 году это было около 4,5 миллионов метров кубических, то уже в 2002-м – около 10 миллионов метров кубических и в 2018-м – 22 миллиона метров кубических коммунальных отходов.

Торговая сеть GREEN уже делает первые шаги в проекте. Например, эти выходные в гипермаркетах станут экологическими. Привычные пластиковые пакеты и посуда превратятся в бумажные. GREEN CITY предложит аналоги также и фасовочным пакетам. А с 1 марта яйца в GREEN будут продаваться в упаковке из перерабатываемых материалов.

Алексей Гильденберг, заместитель директора по маркетингу сети гипермаркетов GREEN:

В 2020 году мы начинаем системную работу с ключевыми направлениями и стремимся повлиять на ключевые вопросы экологии в рамках возможности нашего бизнеса. Это и работа с нашими поставщиками по изменению упаковки, это и работа с нашими покупателями по информированию, обучению к более ответственному поведению, стимулированию покупателей через интересные акции.

Сегодня сеть гипермаркетов GREEN подписала соглашение о взаимодействии с местным социальным фондом «Добра».