Президент Беларуси 8 октября заслушал ряд докладов

Юрий Назаров доложил о ходе строительства объектов, ряд из которых не так давно инспектировал сам Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Назаров доложил о ходе строительства объектов, ряд из которых не так давно инспектировал сам Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Было доложено о сроках их завершения с учетом корректировок, внесенных Президентом. Отдельный разговор шел о предприятии «Агро-Городец» в Шкловском районе. Ряд недоработок вызвал серьезную критику главы государства.
Лукашенко раскритиковал состояние полей в «Городце».
Юрий Назаров доложил о том, что уже исправлено, а также о планах, которые предстоит реализовать. Посетить хозяйство Александра Лукашенко пригласили уже весной. Еще одной темой в докладе стал масштабный совместный проект с Оманом в сфере сельского хозяйства. Предположительно, реализовать его планируют в Витебской области.
Также глава государства принял доклад госсекретаря Совета безопасности. В центре внимания – несколько тем. Александр Вольфович подробно доложил о результате совместных белорусско-российских учений «Запад-2025», а также о реакции западных сопредельных государств, которые еще до старта учебных маневров Союзного государства демонстрировали крайнюю озабоченность.
Еще одной темой доклада стал инциденты с залетом на нашу территорию БПЛА. Как доложил госсекретарь, ситуация находится на постоянном контроле.