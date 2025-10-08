Президент Беларуси 8 октября заслушал ряд докладов

Юрий Назаров доложил о ходе строительства объектов, ряд из которых не так давно инспектировал сам Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было доложено о сроках их завершения с учетом корректировок, внесенных Президентом. Отдельный разговор шел о предприятии «Агро-Городец» в Шкловском районе. Ряд недоработок вызвал серьезную критику главы государства.

Лукашенко раскритиковал состояние полей в «Городце».

Юрий Назаров доложил о том, что уже исправлено, а также о планах, которые предстоит реализовать. Посетить хозяйство Александра Лукашенко пригласили уже весной. Еще одной темой в докладе стал масштабный совместный проект с Оманом в сфере сельского хозяйства. Предположительно, реализовать его планируют в Витебской области.