Прямой эфир

Президент Беларуси 8 октября заслушал ряд докладов

08 октября 2025 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юрий Назаров доложил о ходе строительства объектов, ряд из которых не так давно инспектировал сам Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси 8 октября заслушал ряд докладов-2

Было доложено о сроках их завершения с учетом корректировок, внесенных Президентом. Отдельный разговор шел о предприятии «Агро-Городец» в Шкловском районе. Ряд недоработок вызвал серьезную критику главы государства. 

Лукашенко раскритиковал состояние полей в «Городце».

Юрий Назаров доложил о том, что уже исправлено, а также о планах, которые предстоит реализовать. Посетить хозяйство Александра Лукашенко пригласили уже весной. Еще одной темой в докладе стал масштабный совместный проект с Оманом в сфере сельского хозяйства. Предположительно, реализовать его планируют в Витебской области. 

Президент Беларуси 8 октября заслушал ряд докладов-4

Также глава государства принял доклад госсекретаря Совета безопасности. В центре внимания – несколько тем. Александр Вольфович подробно доложил о результате совместных белорусско-российских учений «Запад-2025», а также о реакции западных сопредельных государств, которые еще до старта учебных маневров Союзного государства демонстрировали крайнюю озабоченность. 

Еще одной темой доклада стал инциденты с залетом на нашу территорию БПЛА. Как доложил госсекретарь, ситуация находится на постоянном контроле.

# Государственная политика # Юрий Назаров # Александр Вольфович # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Что можно купить в Минске на сельхозярмарке? Показываем ассортимент
08 октября 2025 12:14

Что можно купить в Минске на сельхозярмарке? Показываем ассортимент

Белорусские парламентарии встретились с коллегами из Вьетнама
08 октября 2025 11:14

Белорусские парламентарии встретились с коллегами из Вьетнама

«Я всегда верил в белорусский балет». Пообщались с Юрием Трояном о развитии танцевального искусства
08 октября 2025 11:10

«Я всегда верил в белорусский балет». Пообщались с Юрием Трояном о развитии танцевального искусства