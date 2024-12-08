Как помогают людям с ограниченными возможностями в Беларуси? Поговорили с Аллой Смоляк

Помощь людям с ограниченными возможностями требует особого внимания со стороны государства и является одним из приоритетов в деятельности Совета Республики. Какие в нашей стране реализуются программы, направленные на социальную адаптацию и интеграцию людей с инвалидностью? Расскажет Алла Смоляк в программе «Сенат» на СТВ. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Помощь людям с ограниченными возможностями – это одно из приоритетных направлений в работе Совета Республики. Алла Викторовна, какие законопроекты вы можете выделить?

Алла Смоляк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Я думаю, что те законопроекты, которые были приняты, они все уникальны. В первую очередь, это закон о социальном обслуживании, закон об улучшении жизни инвалидов, их права, обязанности, что в приоритете у инвалидов будет, на что они могут рассчитывать. Конечно, увеличиваются и выплаты, разовые выплаты, единовременные выплаты. Очень много законов принимается, подзаконных актов, и, безусловно, Совет Республики уделяет огромное внимание и значение данным законопроектом. Рассматриваем на экспертных комиссиях, также обсуждаем на местах каждой своей области, встречаемся с органами местного управления, самоуправления, с управлением по труду, соцзащиты. Мы обсуждаем детально с нашими гражданами, которые приходят на прием. И, конечно же, в социально ориентированном государстве все законы направлены на улучшение жизни людей с инвалидностью, а также социальное обслуживание людей с ограниченными возможностями.

Виолетта Шаблинская:

Акция «От всей души». В чем ее уникальность и почему она так важна для пожилых граждан? Алла Смоляк:

Пожилые граждане, они как дети – они нуждаются в нашей заботе. Прожив жизнь, они хотят, чтобы им уделялось больше внимания. И Александр Григорьевич подумал и решил, что в нашей стране мы всегда уделяем внимание пожилым гражданам. Но если это будет конкретная акция, которая сосредоточена и на которую мы все обращаем внимание – и общественные организации, и объединения, и органы власти, и волонтеры, и просто неравнодушные люди… Мы понимаем, что общими усилиями мы акцию эту сделаем лучше. И люди пожилые, даже находясь дома на самообслуживании, либо обслуживании социальных работников, Красного Креста, люди получат от нас тепло, нашу душу, наши сувениры, наши сладкие подарки. На самом деле, акция у нас проходит очень интересно. Она разноплановая. Мы делаем это от чистого сердца, от чистой души. И у нас получается это. И я думаю, что эта акция будет продолжаться и дальше.

Виолетта Шаблинская:

Ежегодно в нашей стране празднуют День инвалида. А на ваш взгляд, достаточно ли мы делаем для людей с ограниченными возможностями? Алла Смоляк:

На законодательном уровне урегулированы все вопросы. Мы сегодня находимся в государственном учреждении, в пансионате, и мы понимаем, насколько обеспеченность кадрами, насколько обеспеченность продуктами питания, условиями проживания. Сегодня законодательство приняло соответствующие нормы, которые позволяют освидетельствовать те пансионаты, которые были недобросовестные, находились в частной собственности. И мы понимаем, что адаптация людей-инвалидов и их социализация, их присутствие в этих учреждениях, оно должно контролируемо быть. И, конечно же, мы хотели бы видеть такие же частные пансионаты. Виолетта Шаблинская:

А на ваш взгляд, как общество принимает людей с ограниченными возможностями?