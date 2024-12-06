Экономика, безопасность и права граждан. О чём Беларусь и Россия договорились на заседании ВГС?

«Две страны – две экономики – одно экономическое пространство». Эта, на первый взгляд, простая формула, озвученная 6 декабря Александром Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, позволила Беларуси и России достичь беспрецедентного уровня стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой путь длиной в 25 лет. Четвертьвековой юбилей уникальный «союз двух», прошедший проверку временем и доказавший свою состоятельность, отметит буквально через несколько дней – 8 декабря. За это время многое было сделано, но еще больше – только предстоит. Потому сегодня, в преддверии знаковой для двух государств даты, в Минске с самого утра встречали представительную российскую делегацию во главе с Владимиром Путиным. На повестке дня будущее белорусско-российской интеграции, строиться которое должно на принципах единой экономической политики и равенства прав граждан на союзном пространстве. Это задача номер один, отметил глава нашего государства, выступая перед делегациями двух стран. Поэтому в числе важнейших вопросов, вынесенных на обсуждение, формирование объединенного рынка электроэнергии, отмена роуминга между Беларусью и Россией, защита прав потребителей и противодействие незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства. Мощная сила взаимного притяжения наших народов заложена и в нашей общей истории. В следующем году отметим 80-летие Великой Победы. Как будем праздновать – также в центре внимания. А чтобы «коричневая чума» больше не правила бал на нашей общей Родине, лидеры двух стран подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Этот документ позволит надежно защитить и Россию, и Беларусь. А чтобы окончательно остудить горячие головы по ту сторону западной границы, Александр Лукашенко и Владимир Путин уже по завершении Высшего госсовета договорились о предоставлении нашей стране новых систем вооружения, в том числе ракетного комплекса «Орешник». Евгений Пустовой продолжит.

Важное политическое событие года. Юбилейный и насыщенный саммит. Высший госсовет Союзного государства в медийный топ попал еще до начала. В повестке – тема единого оборонного пространства. В 1999 году договаривались строить союзные отношения. Спустя четверть века приходится защищать свои созидательные устремления. Поэтому на саммите с праздничным тоном присутствует и оборонная риторика. Говорим о Концепции безопасности Союзного государства и Договоре о гарантиях безопасности.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Работа была организована комплексно и широко. На мой взгляд, получился уникальный документ. Тенденции в сфере обеспечения безопасности, к сожалению, неутешительны, прежде всего по вине Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада. Этим структурам, я имею в виду Соединенным Штатам, коллективному Западу, крайне неудобно иметь рядом с собой сильную, независимую, суверенную интеграционную структуру, такую как Союзное государство. Сегодняшний день большой политики насыщен союзной повесткой. Вместе с Высшим госсоветом двусторонняя встреча двух лидеров. Еще до прилета Путина в зале для гостей самое узнаваемое лицо российского управленческого аппарата.

Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации Президента России – пресс-секретарь Президента России:

Мы всегда в Минск с хорошим настроением прибываем. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Видите, как толкаются. Это как отражение внешнего периметра. Приходится нам тоже расправлять лучшие плечи Союзного государства. Связываете ли такую позитивную динамику в развитии с тем, что внешний контур нас заставил работать? Или это все-таки исторически? Дмитрий Песков:

Нет, все-таки это просто сама логика. Логика существования наших двух стран, наших двух народов диктует необходимость развития самой продвинутой формы интеграции на пространстве бывшего Советского Союза. И формировать четверть века тому назад мы начали эту самую продвинутую форму интеграции.

Многие темы уже обсуждены, и не раз, поэтому встречу в узком составе исключили. Это бывает редко, как и прибытие Путина по расписанию. Владимир Владимирович почти не задержался. Микрофоны в сторону, когда оживились представители клинингового звена. Журналисты пытаются подметить в этой теплой встрече каждую деталь. Евгений Пустовой:

В белорусском Дворце Независимости все руководство Российской Федерации. Минск принимает саммит Союзного государства. Встреча в преддверии юбилея Союзного государства. Она праздничная, но не праздная. В повестке 10 очень важных вопросов. ВГС – высший орган Союзного государства. В его составе и на коллективной фотографии президенты, главы правительств и обеих палат парламента двух стран. Сегодня за столом переговоров состав Постоянного комитета Союзного государства и правительственный пул Беларуси и России. Расширенный состав и широкое обсуждение. А пока журналисты ищут детали и фишки, эксклюзив саммита у пресс-центра. Главы государств и правительств проводят переговоры на ногах.

Основа союза – экономика. Об этом глава Беларуси напоминает весь интеграционный путь. Достигли рекордного товарооборота. Такого еще не было. По итогам года прогнозируется 60 миллиардов долларов. Половина белорусского экономического баланса приходится на Россию. Для большой России Беларусь – четвертый торговый партнер. У нас работают 2000 компаний с российским капиталом.

Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства России:

Подразумевается порядка 310 различных мер, которые должны быть предприняты. Они разные по характеру. На сегодняшний день мы реализовали 53 меры. То есть мы идем по графику, по плану, как и предполагали. Есть очень большое желание, чтобы вместе работать, сотрудничать, причем это и у правительств, и у бизнеса, и у людей. И тот уровень взаимодействия, интеграции, который нами достигнут, он действительно сегодня показывает пример другим странам на постсоветском пространстве. Он показывает, как можно работать. Польза большой интеграции зачастую незаметна для обывателей. Сегодня решены приземленные вопросы. Резолюция по отмене роуминга принята 7 лет назад. За это время стоимость снижена заметно. Теперь задача между Россией и Беларусью – создать домашнюю зону. Наш пример по защите прав потребителей тоже для пользы трансформируют на союзное пространство.