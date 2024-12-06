Лукашенко на ВГС: жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность наших государств

Реализация единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан на союзном пространстве – задача номер один. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние годы военно-политическая и социально-экономическая ситуация в Восточно-Европейском регионе, в том числе на территории Союзного государства, сильно изменилась. В отношении нас ведутся информационные и санкционные войны. И в этой ситуации важно понимать свою защищенность. С этим связаны принятые решения о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующий договор сегодня в повестке ВГС. Как рассказали лидеры, он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства. Причем с задействованием всех имеющихся сил и средств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность наших государств. С подписанием сегодня Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного Договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере. Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, сохранить суверенитет и независимость, а главное – сформировать гарантии мирной жизни для наших граждан.

Владимир Путин, Президент России:

Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территории внешней границы Союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств.

К вопросам, связанным с организацией безопасности Союзного государства, всегда приковано повышенное внимание извне, но, как отметили сегодня в очередной раз лидеры, все предпринимаемые нами меры направлены на сохранение безопасной и мирной жизни граждан.