Не только «Орешник», а целое семейство ракет – Богодель о размещении российского оружия в Беларуси

Наибольший общественный резонанс вызвала новость о размещении «Орешника» в Беларуси в 2025 году. В Вашингтоне, судя по всему, этот сигнал восприняли всерьез. Президент Байден заявил о нахождении в Европе около 80 тысяч солдат НАТО. Однако о присутствии военного контингента Альянса там известно давно. Поэтому с инфоповодом пока еще действующий лидер, кажется, несколько опоздал.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии:

На сегодня это вопрос стратегического сдерживания. То есть всячески избежать вероятной агрессии со стороны государств, которые видят нас, как говорится, в качестве именно стратегического врага, которому должно быть нанесено соответствующее поражение. Вот именно в целях того были приняты соответствующие документы в Минске. Задача уже стоит подготовить полностью необходимую материальную базу, логистику для того, чтобы разместить эти ракетные установки и эти ракеты именно на нашей территории. Вопрос о том, какие мы получим системы и какие они получатся на выходе, ну, думаю, что мы будем наших граждан, конечно же, постоянно информировать. Я думаю, это вопрос стоит не только об отдельно взятом «Орешнике» средней дальности, а это вопрос стоит о целом семействе ракет, которые именно должны гарантировать мир на нашей территории.