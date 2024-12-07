Решение о размещении «Орешника» в Беларуси принято в ответ на шаги США и Германии – Генштаб

Для баланса безопасности в регионе Россия поставит Беларуси ракетный комплекс «Орешник», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко поднял вопрос о размещении «Орешника». Что ответил Путин?

НАТО продолжает активную милитаризацию Восточно-европейского региона. Особенно бесцеремонно действуют соседние с нами государства. Из 32 тысяч военнослужащих НАТО 22 размещены в Польше и странах Балтии. И это на постоянной основе. А в целом лишь за 2024 год у границ с Беларусью Альянс провел около 180 учений. Создается военная инфраструктура. Масштабные работы начались сразу на семи объектах. Например, в 20 километрах от белорусской границы литовский полигон Руднинкай превратили в базу для бундесвера, а польскую базу Повидзе – в склад американской техники. Буквально 6 декабря пришла новость из Варшавы: Польша получит еще четыре миллиарда долларов от США на военные нужды.

Сергей Лагодюк, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Решение о размещении комплекса «Орешник» на территории Республики Беларусь принято в ответ на шаги, принимаемые Соединенными Штатами и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе. Американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли. Мы получили от своего Главнокомандующего задачу, что совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие. Активное участие в этих процессах обусловлено тем, что уже сейчас уровень локализации в этом комплексе наших предприятий очень велик.