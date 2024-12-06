Лукашенко поднял вопрос о размещении «Орешника». Что ответил Путин?

Трехчасовая работа и двусторонняя встреча с глазу на глаз завершились подписанием итоговых документов, в том числе и Договора о гарантиях безопасности Союзного государства. И как элемент укрепления – публичная договоренность между лидерами государств. Крона союзного дерева дает плоды – «Орешник».

Большой путь длиной в 25 лет. Четвертьвековой юбилей уникальный «союз двух», прошедший проверку временем и доказавший свою состоятельность, отметит буквально через несколько дней – 8 декабря. За это время многое было сделано, но еще больше – только предстоит. Потому сегодня, в преддверии знаковой для двух государств даты, в Минске с самого утра встречали представительную российскую делегацию во главе с Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы провели очень плодотворное заседание Высшего государственного совета. Если вы позволите, в связи с установившимися между нами такими добрыми, как ваш пресс-секретарь правильно сказал когда-то, братскими отношениями, поднять еще один вопрос. Я как-то там его не поднимал на заседании, но откровенно скажу, я и не скрываю это, поскольку об этом уже было сказано мною в Астане. Вопрос очень серьезный, и пусть это лучше будет открыто, чем потом будут разные конспирологические подходы к этой проблеме.

Уважаемый Владимир Владимирович, нас очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно на наших границах, особенно со стороны Польши и Литвы, соседних государств. Мы оцениваем это как опасность еще большую, чем со стороны воюющей Украины. Польша тратит огромные ресурсы на вооружение своей армии. Но, если они хотят в мире с нами жить, как они заявляют, зачем тратить миллиарды долларов на вооружение? Словом, нас это очень настораживает. И это уже угроза нашей совместной группировке вооруженных сил, о которой вы говорили сегодня в своем выступлении. Не сочтите это за какую-то наглость, я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения, прежде всего «Орешник», были размещены на территории Беларуси. Это серьезно успокоило бы некоторые умы, которые уже готовы воевать против Беларуси.

Владимир Путин, Президент России:

Поскольку мы сегодня подписали Договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным. Первое. Второе – это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года.

Но при всех заявлениях про укрепление оборонного пространства, цель интеграционного движения – созидание. После этой встречи нас ждет интеграция новых скоростей. Президенты отправились в одном направлении – пообщаться уже в домашней атмосфере.