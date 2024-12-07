Булавко о размещении «Орешника» на территории Беларуси: здравые политики отреагируют нормально

Решения, принятые лидерами Беларуси и России на Высшем госсовете Союзного государства, обсуждают в экспертном сообществе. В ходе переговоров двух представительных делегаций во главе Александра Лукашенко и Владимира Путина подписаны документы, которые во многом будут определять внутренний и внешний курсы уникального «союза двух», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о размещении «Орешника» в Беларуси принято в ответ на шаги США и Германии – Генштаб. Подробности здесь .

Это и резолюция об отмене роуминга, и договор о формировании единого рынка электроэнергии, и соглашение о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Однако самая громкая новость минувшего дня – о скором размещении в Беларуси нашумевшего в мире «Орешника». Гиперзвуковые баллистические ракеты позволят соблюсти баланс безопасности в регионе и снять с нашей страны излишнее напряжение. Это еще один ответ на милитаризацию Восточноевропейского региона НАТО. В частности США и Германия заявляют о размещении ракет средней дальности в Европе. И «Орешник» в данном случае – конкретный ответ на такие недружественные шаги.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Здравые политики отреагируют вполне нормально, потому что они понимают обстановку, которая складывается, и абсолютно понимают, что Республика Беларусь сложа руки сидеть не будет. Она будет принимать меры, чтобы защитить свое государство, в том числе и от потенциальных угроз. И тот же «Орешник», то решение, которое вчера было принято, подтверждение тому. Ведь глава государства неоднократно говорил: у нас вся инфраструктура сохранена.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Идет упреждение моментов, связанных с немецкой, особенно западной стороной, относительно размещения их контингента на территории Литвы и усилий Польши по милитаризации региона. Здесь надо исходить также из таких моментов, что дальновидность, наверное, и стратегическое мышление позволило белорусскому руководству, Президенту в частности, не уничтожить ту инфраструктуру, которая сегодня очень кстати пригодилась для размещения «Орешника».

В Беларуси осталась определенная военная инфраструктура, поэтому размещение новых комплексов не потребует больших затрат. Напомним, что согласно измененной ядерной доктрине России, ядерный ответ противнику возможен и при нападении на Беларусь, как участника Союзного государства.