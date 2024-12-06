«Документы двигались одинаково». Рыженков о работе над Договором о гарантиях безопасности Союзного государства
«Две страны – две экономики – одно экономическое пространство». Эта, на первый взгляд, простая формула, озвученная 6 декабря Александром Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, позволила Беларуси и России достичь беспрецедентного уровня стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш союз является интеграционным маяком не только для евразийского пространства. Западная общественность присматривается, а западные журналисты стараются аккредитоваться на такие саммиты.
Дональд Кортер, корреспондент RT:
Многие на Западе на самом деле, которые поддерживают Россию и Беларусь, любят Александра Лукашенко и любят Путина. То, что между Западом и Союзным государством, Россией и Беларусью, прямо сейчас – это политика. Люди на Западе, у них свои мнения, и я считаю, что после наложения санкций против мультиполярного мира многие на Западе начали понимать, что политика их государств неправильная.
В фойе зала торжественных приемов разместили выставку книг о летописи нашей истории. Не раз партнеры по континенту переходили красные линии. Александр Вольфович прицелом на историю расскажет и о времени применения красных кнопок.
На Высшем госсовете ожидается подписание договора о создании единого рынка электроэнергии.
Правда, силы тактического сдерживания оппоненты не смогли найти на нашей территории. Зато прилюдно именно сегодня пришла новость из Варшавы. Польские власти снова у США выклянчили на милитаризацию 4 миллиарда долларов. 11 миллиардов они уже до этого получили.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Дух и содержание Договора о гарантиях безопасности были выработаны до того, как были [внесены] изменения в ядерную доктрину Российской Федерации. Поэтому работа велась параллельно. То есть работа над двусторонним документом велась параллельно тому, как отрабатывали мы свою Концепцию национальной безопасности, Россия – обновленную доктрину по ядерным вопросам.
Одновременно мы работали над Концепцией безопасности Союзного государства. Это все шло параллельно. А учитывая, что подходы были одни и те же, то и документы двигались одинаково.
И пока в сторону Минска, инициатора евразийского диалога, с территорий Польши и стран Балтии продолжают смотреть сквозь прицел, мы вынуждены реагировать законодательно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий военной сферы (подробнее здесь).
Владимир Путин, Президент России:
В рамках оборонного пространства Союзного государства функционирует единая система ПВО. Создана совместная региональная группировка войск. Каждодневные контакты поддерживаются правоохранительными органами. Недавно обновлена Военная доктрина Союзного государства.
На утверждение Высшего госсовета вынесена Концепция безопасности, в которой сформулированы оценки текущей непростой международной обстановки и обозначены совместные меры по противодействию основным вызовам и угрозам.