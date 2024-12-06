«Документы двигались одинаково». Рыженков о работе над Договором о гарантиях безопасности Союзного государства

«Две страны – две экономики – одно экономическое пространство». Эта, на первый взгляд, простая формула, озвученная 6 декабря Александром Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, позволила Беларуси и России достичь беспрецедентного уровня стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш союз является интеграционным маяком не только для евразийского пространства. Западная общественность присматривается, а западные журналисты стараются аккредитоваться на такие саммиты.

Дональд Кортер, корреспондент RT:

Многие на Западе на самом деле, которые поддерживают Россию и Беларусь, любят Александра Лукашенко и любят Путина. То, что между Западом и Союзным государством, Россией и Беларусью, прямо сейчас – это политика. Люди на Западе, у них свои мнения, и я считаю, что после наложения санкций против мультиполярного мира многие на Западе начали понимать, что политика их государств неправильная.

В фойе зала торжественных приемов разместили выставку книг о летописи нашей истории. Не раз партнеры по континенту переходили красные линии. Александр Вольфович прицелом на историю расскажет и о времени применения красных кнопок. На Высшем госсовете ожидается подписание договора о создании единого рынка электроэнергии. Правда, силы тактического сдерживания оппоненты не смогли найти на нашей территории. Зато прилюдно именно сегодня пришла новость из Варшавы. Польские власти снова у США выклянчили на милитаризацию 4 миллиарда долларов. 11 миллиардов они уже до этого получили.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Дух и содержание Договора о гарантиях безопасности были выработаны до того, как были [внесены] изменения в ядерную доктрину Российской Федерации. Поэтому работа велась параллельно. То есть работа над двусторонним документом велась параллельно тому, как отрабатывали мы свою Концепцию национальной безопасности, Россия – обновленную доктрину по ядерным вопросам. Одновременно мы работали над Концепцией безопасности Союзного государства. Это все шло параллельно. А учитывая, что подходы были одни и те же, то и документы двигались одинаково.

И пока в сторону Минска, инициатора евразийского диалога, с территорий Польши и стран Балтии продолжают смотреть сквозь прицел, мы вынуждены реагировать законодательно.