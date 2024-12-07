«Орешник» могут разместить в Беларуси во второй половине 2025-го с началом серийного выпуска – Путин
Размещение новейшего российского комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник» в Беларуси возможно во второй половине 2025 года после начала массового производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно во время проведения заседания Высшего госсовета в Минске. В нем принимали участие Президенты Беларуси и России.
Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства. Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя Беларуси и России, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства. Причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. И поскольку, как отметил наш Президент, уровень взаимодействия в вопросах безопасности достиг беспрецедентно высокого уровня, прямо во время подведения итогов заседания ВГС белорусский лидер озвучил просьбу о размещении на нашей территории новейшего российского вооружения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не сочтите это за какую-то наглость. Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения, и прежде всего «Орешник», были размещены на территории Беларуси. Это серьезно успокоило бы некоторые умы, которые уже готовы воевать против Беларуси, а равно против России на территории Беларуси, согласно той Концепции национальной безопасности, которую вы недавно подписали и мы сегодня приняли по Союзному государству. У нас есть, и я это не шутя сказал, определенные места, где мы можем разместить это оружие. С одним только условием, что цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси. Ну а пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано, чтобы специалисты Российской Федерации обслуживали и осуществляли пуски по определенным целям, боевыми зарядами «Орешника», вы это умеете делать, вы продемонстрировали недавно. Это значительно усилило бы оборону нашего союза и, прежде всего, белорусской территории.
Очень бы просил вас, чтобы вы подумали и согласились с моей просьбой. Ну, нас упрекают – ядерное оружие и так далее. Это не ядерное оружие, но очень эффективное, как вы сказали, что сопоставимо при определенных условиях с нанесением ущерба как ядерное оружие, но без всякой заразы и без всяких ударов, которые бы привели к заражению территории и объектов, по которым наносится этот удар.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
Поскольку мы сегодня подписали Договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным – первое. Второе – это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года. И, разумеется, несмотря на то, что они будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь. Это очевидная вещь. Так что мы это все обсудим в рабочем режиме. Могу только сразу сказать, специалисты это хорошо понимают, чем Меньше дальность, тем больше мощность боевой части. Ну, мы о технических деталях еще поговорим.
Александр Лукашенко:
Спасибо, Владимир Владимирович. Меня очень устраивает ответ – вторая половина будущего года.
Владимир Путин:
Да, вторая половина. К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск. Эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России и параллельно начнем их размещение на территории Беларуси.
Вопросы обеспечения безопасности не менее важны, чем экономика. В условиях санкционного давления важно искать точки соприкосновения, которые могли бы обеспечить развитие обеих стран. Один из шагов на пути к этому – создание единого рынка электроэнергии: решение принято, соглашение подписано. Процесс будет поэтапным, но в перспективе, эффект ощутят предприятия обоих государств. Кроме того, стороны договорились отменить роуминг сотовой связи с марта 2025 года.
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