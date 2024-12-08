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Чернецкий: в региональных театрах билеты будут разлетаться как горячие пирожки

08 декабря 2024 14:53
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Как обеспечить равные права для всех белорусов и в целом проблемы простых людей – это основное, что должно заботить всю вертикаль власти, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом часто говорит Президент и особенно обращает внимание тех, кто только заступает на высокие посты. На неделе глава государства назначил новых руководителей.

Так, к примеру, Сергей Наливайко стал помощником Президента – инспектором по Могилевской области. Новый руководитель и в Министерстве культуры. Это ведомство возглавил Руслан Чернецкий и буквально в первые часы в должности уже был вынужден комментировать проблемные вопросы, которых в сфере накопилось немало. К примеру, не первый год стоит задача – вывести театры на самоокупаемость. Государство не бросит их на произвол судьбы и поможет нести культуру в массы. Но что касается зарплат, то тут, как и с учеными, каждому по заслугам. Хотя, как утверждает наш корреспондент, белорусские театры не пустуют. Залы заполняются, а на некоторые постановки откровенно билетов не достать.

Чернецкий: в региональных театрах билеты будут разлетаться как горячие пирожки-2

Так если новые условия едины для всех театров, вне зависимости от его местоположения и возможностей, как решать финансовый вопрос? У нового министра культуры свое мнение на этот счет.

Чернецкий: в региональных театрах билеты будут разлетаться как горячие пирожки-4

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Количество населения, живущего в городе, особенно в процентном соотношении театральной публики, конечно, это колоссальная разница. Но тем не менее, опять же, при помощи зрителя нашего и с учетом пересмотра репертуарной политики, я думаю, что мы справимся с этой проблемой. И в региональных театрах билеты будут разлетаться как горячие пирожки.

# Театр # Руслан Чернецкий

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