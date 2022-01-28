Гродненская область – атомная энергетика. Итоги Посланий Президента

По сути, главой государства озвучиваются тезисы, которые в ближайшее время материализуются в конкретные дела, будь то политического, экономического или социального характера: от старта атомной энергетики, развития IT-сектора, создания деревень будущего до медицины высокого класса и возрождения районов, пострадавших от чернобыльской трагедии.

Галина Буро, корреспондент:

Мирный атом на благо энергетической безопасности страны. Впервые в 2007 году Президент в Послании белорусскому народу и парламенту рассказал о проработке вопроса строительства в нашей стране собственной атомной электростанции. Сказано – сделано.

Вскоре Беларусь сможет замещать более 4,5 миллиарда кубометров природного газа в год. Островец из глухой провинции превратился в красивейшую столицу атомной энергетики страны. Население здесь уже увеличилось в два раза, и это не предел. Выросли три новых микрорайона, школы, детские сады, больница – самая технологичная из районных, а еще магазины, кафе, ФОКи. К райцентру растет интерес инвесторов. Наш опыт уже перенимают в Венгрии, где сейчас строятся два новых энергоблока.