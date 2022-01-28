Гомельская область – возрождение земель после взрыва на ЧАЭС. Итоги Посланий Президента

По сути, главой государства озвучиваются тезисы, которые в ближайшее время материализуются в конкретные дела, будь то политического, экономического или социального характера: от старта атомной энергетики, развития IT-сектора, создания деревень будущего до медицины высокого класса и возрождения районов, пострадавших от чернобыльской трагедии.

Анна Корольчук, корреспондент:

Это одна из крупнейших солнечных электростанций в Беларуси: на 40 гектарах ловят лучи 90 тысяч панелей. А находится она в Брагинском районе, на землях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Вот так спустя десятилетия после катастрофы они получили новую жизнь благодаря зеленым технологиям.

Еще в 2017 году Президент в своем Послании к народу рассказывал, как люди, спасаясь от радиации, хотели бежать с юга на север, но остановились и решили восстанавливать родные места, гектар за гектаром. Благодаря совместным усилиям территории от Лоева до Брагина и Наровли сегодня стали «цветущим краем». И поддержка этих регионов продолжается – реализуется шестая государственная программа по преодолению последствий Чернобыля. Строятся роботизированные фермы, где получают мраморную говядину и молоко.