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Гомельская область – возрождение земель после взрыва на ЧАЭС. Итоги Посланий Президента

28 января 2022 12:58
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Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и парламенту ежегодно задает тренды для развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По сути, главой государства озвучиваются тезисы, которые в ближайшее время материализуются в конкретные дела, будь то политического, экономического или социального характера: от старта атомной энергетики, развития IT-сектора, создания деревень будущего до медицины высокого класса и возрождения районов, пострадавших от чернобыльской трагедии. 

Гомельская область – возрождение земель после взрыва на ЧАЭС. Итоги Посланий Президента-1

Анна Корольчук, корреспондент:  
Это одна из крупнейших солнечных электростанций в Беларуси: на 40 гектарах ловят лучи 90 тысяч панелей. А находится она в Брагинском районе, на землях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Вот так спустя десятилетия после катастрофы они получили новую жизнь благодаря зеленым технологиям.  

Еще в 2017 году Президент в своем Послании к народу рассказывал, как люди, спасаясь от радиации, хотели бежать с юга на север, но остановились и решили восстанавливать родные места, гектар за гектаром. Благодаря совместным усилиям территории от Лоева до Брагина и Наровли сегодня стали «цветущим краем». И поддержка этих регионов продолжается – реализуется шестая государственная программа по преодолению последствий Чернобыля. Строятся роботизированные фермы, где получают мраморную говядину и молоко.  

Гомельская область – возрождение земель после взрыва на ЧАЭС. Итоги Посланий Президента-4

Анна Корольчук:  
Пасеки дают вкусный, а главное, чистый мед. Вся продукция проходит строгий контроль, ведь белорусы всегда отвечают за качество своих продуктов.  

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Анна Корольчук # Александр Лукашенко # Фотофакт

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