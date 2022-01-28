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Могилёвская область – современная медицина. Итоги Посланий Президента

28 января 2022 12:49
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Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и парламенту ежегодно задает тренды для развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По сути, главой государства озвучиваются тезисы, которые в ближайшее время материализуются в конкретные дела, будь то политического, экономического или социального характера: от старта атомной энергетики, развития IT-сектора, создания деревень будущего до медицины высокого класса и возрождения районов, пострадавших от чернобыльской трагедии.  

Могилёвская область – современная медицина. Итоги Посланий Президента-1

Юлия Мычка, корреспондент:  
Сердце Могилева бьется ритмично и день ото дня становится только крепче. А все потому, что здесь в конце прошлого года возвели самый современный кардиоцентр, который очень был нужен региону. В Послании к народу Президент не раз говорил, что современные сложнейшие операции должны выполняться не только в Минске, но и в областных городах, где работают современные специализированные научно-практические центры. Даже в условиях пандемии и санкций Беларусь не экономит на здоровье людей и не ставит на паузу строительство важных социальных объектов. За моей спиной яркое этому подтверждение. Кардиоцентр, который отвечает последнему слову в медицине.  

Несколько корпусов, которые раньше были разбросаны по городу, теперь объединили под одной крышей. Эксклюзив – это создание гибридной операционной, которая позволяет делать уникальные манипуляции. Благодаря новым возможностям могилевские хирурги смогли осуществить свою мечту: спустя всего лишь 20 дней после открытия медучреждения они впервые провели операцию по пересадке сердца. В Могилеве медицинское строительство не завершено. На очереди еще несколько важных объектов.  

Могилёвская область – современная медицина. Итоги Посланий Президента-4

Юлия Мычка:  
Кроме того, качественная медицина, как и обещал глава государства, становится доступной не только в больших городах, о здоровье и в целом о комфортной жизни белорусов заботятся в каждом уголке страны.  

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Юлия Мычка # Александр Лукашенко # Фотофакт

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