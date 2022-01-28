Витебская область – агрогородки. Итоги Посланий Президента

По сути, главой государства озвучиваются тезисы, которые в ближайшее время материализуются в конкретные дела, будь то политического, экономического или социального характера: от старта атомной энергетики, развития IT-сектора, создания деревень будущего до медицины высокого класса и возрождения районов, пострадавших от чернобыльской трагедии.

Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и парламенту ежегодно задает тренды для развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Пралич, корреспондент:

О том, что наши сельские населенные пункты надо возрождать, Президент поставил задачу в 2005 году. Тогда в Послании прозвучало малоизвестное слово «агрогородок».

Сегодня это стало синонимом современной производственной и социальной инфраструктуры. Пример – сельскохозяйственное производство «Мазоловогаз» предприятия «Витебскоблгаз». Торговый центр, спортплощадки, магазины и, самое главное, высокотехнологичные рабочие места. Это реалии белорусских тружеников, их образ жизни на селе.