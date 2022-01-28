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Дмитрий Шевцов: разъяснение, которое дал Александр Григорьевич, расставляет многие точки над i

28 января 2022 12:31
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Новости Беларуси. Наши соотечественники следили на Посланием Президента 28 января и за рубежом. Делегация Белорусского общества Красного Креста, находясь с визитом в Будапеште, этот день провела у экранов смартфонов и планшетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шевцов: разъяснение, которое дал Александр Григорьевич, расставляет многие точки над i-1

Генсек организации Дмитрий Шевцов в телефонном разговоре поделился своими впечатлениями.  

Дмитрий Шевцов: разъяснение, которое дал Александр Григорьевич, расставляет многие точки над i-4

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Это на самом деле очень знаковое событие для жизни каждого, наверное, белоруса, потому что то Послание, то разъяснение ситуации, которое мы слышим из уст Президента, является на самом деле понятным для каждого. И сегодня очень важно понять, где же мы находимся и что происходит в этом мире, потому что мир настолько электризован, настолько все чаще и чаще от политиков, что самое страшное, звучит слово «война», что мы начинаем задумываться: не дай бог, она будет завтра или послезавтра. Поэтому то разъяснение, которое дал Александр Григорьевич, конечно, расставляет многие точки над i. Самое главное – понимать в этой ситуации, что, какие бы вызовы ни звучали в адрес Республики Беларуси, немножко ситуация изменилась за последний буквально месяц, а может быть, и меньше, когда мы показали всему алчному миру, что мы сила, потому что мы вместе.  

Дмитрий Шевцов: разъяснение, которое дал Александр Григорьевич, расставляет многие точки над i-7

Интернет-трансляция Послания главы государства велась на всех онлайн-платформах национальных телеканалов и на официальном сайте Президента Беларуси.  

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Дмитрий Шевцов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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