Брестская область – технопарк. Итоги Посланий Президента

По сути, главой государства озвучиваются тезисы, которые в ближайшее время материализуются в конкретные дела, будь то политического, экономического или социального характера: от старта атомной энергетики, развития IT-сектора, создания деревень будущего до медицины высокого класса и возрождения районов, пострадавших от чернобыльской трагедии.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В Бресте не просто тянутся, а живут по законам современных технологий. Брестский технопарк сегодня – один из самых крупных по количеству резидентов и приросту численности рабочих мест в стране. Центр развития инновационных разработок для всего региона.

Число резидентов Брестского научно-технологического парка в ближайшие годы может увеличиться более чем в два раза. Офисы поглощают все новые площади. Это позволит разместить в два раза больше бизнесов, в основе которых смарт-технологии. Резиденты технопарка уже реализуют проекты, связанные с робототехникой, цифровым производством, использованием инструментов IT в медицине и сельском хозяйстве. Сегодня на инвестиционном уровне речь идет уже о целом районе города «Смарт-Брест». Предполагается, что здесь будут размещаться предприятия с чистым производством: IT, искусственный интеллект, робототехника, автоматизация, электроника, квантовые вычисления и вся социальная инфраструктура для обслуживания активной жизни специалистов.