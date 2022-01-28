Брестская область – технопарк. Итоги Посланий Президента

Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и парламенту ежегодно задает тренды для развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сути, главой государства озвучиваются тезисы, которые в ближайшее время материализуются в конкретные дела, будь то политического, экономического или социального характера: от старта атомной энергетики, развития IT-сектора, создания деревень будущего до медицины высокого класса и возрождения районов, пострадавших от чернобыльской трагедии.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В Бресте не просто тянутся, а живут по законам современных технологий. Брестский технопарк сегодня – один из самых крупных по количеству резидентов и приросту численности рабочих мест в стране. Центр развития инновационных разработок для всего региона.
Число резидентов Брестского научно-технологического парка в ближайшие годы может увеличиться более чем в два раза. Офисы поглощают все новые площади. Это позволит разместить в два раза больше бизнесов, в основе которых смарт-технологии. Резиденты технопарка уже реализуют проекты, связанные с робототехникой, цифровым производством, использованием инструментов IT в медицине и сельском хозяйстве. Сегодня на инвестиционном уровне речь идет уже о целом районе города «Смарт-Брест». Предполагается, что здесь будут размещаться предприятия с чистым производством: IT, искусственный интеллект, робототехника, автоматизация, электроника, квантовые вычисления и вся социальная инфраструктура для обслуживания активной жизни специалистов.
Кристина Протосовицкая:
В последние годы Беларусь все чаще называют IT-страной, где принято цифровое законодательство – одно из самых передовых в мире. Мощный IT-сектор – свидетельство уровня развития нации, и за этим будущее, – слова главы государства стали в свое время пророческими. Впрочем, Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что технологии не способны заменить человека. И его интересы всегда должны оставаться в фокусе государства.
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