Григорий Азарёнок: «Защитники Европы нашлись. От кого защищаете? От курдских детей? Да уж, матёрые террористы»

Новости Беларуси. Польша как провокатор и поджигатель. Хунта, захватившая власть в этой стране, использует кризис с мигрантами исключительно для своей выгоды. Она выставляет себя защитником Европы, чем отвлекает свой народ и руководство Брюсселя от вопиющих внутренних проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И на беженцах они не остановятся. Нам следует ждать новых провокаций, уверены эксперты. А задача белорусов сейчас – зафиксировать преступления против человечества и рассказать об этом миру. Эту задачу берет на себя обществознание и его руководитель Вадим Гигин. Авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Освенцим. Государство-освенцим. Опереточный фарс на крови. Бесчеловечные упыри у власти. Завистливые, жадные и трусливые. Польша вновь стала проблемой для всего мира. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Теперь уже очевидно. Все что творится на границе, выгодно польской хунте. И даже если вопрос с беженцами решится, ляхи придумают что-нибудь еще. Зачем им столько войск на границе? Правильно сказал наш министр обороны: обстановка напоминает начало Великой Отечественной. Только вот 22 июня не повторится. Мы готовы ко всему.

Григорий Азаренок:

Они придумали липовую белорусскую угрозу только для того, чтобы никто не обращал внимания на припадочного и его дела. У них там экономика почти в коллапсе, американцы кидают с нефтью и газом, Европа денег не дает. Вот и хочется вновь стать любимой наложницей. Старается, очень старается, прямо извивается на шесте. И престарелый заокеанский клиент наслаждается. Защитники Европы нашлись. От кого защищаете? От курдских детей? Да уж, матерые террористы. Водометов мало. Давайте артиллерией, авиацией. Гулять так гулять, гусары.

Григорий Азаренок:

Эти кадры – урок всем, кто видит в Западе хоть что-то хорошее. Эти люди поверили Америке и Европе. Они воевали за них. Они ждали от них хорошей жизни у себя, но получили только бомбы. Тогда они пришли к ним. По приглашению. И получили водометы и гранаты. Так будет со всеми, кто верит этим упырям. А кто от них получил хоть что-то хорошее? Одеяла с оспой? Ядерную бомбу на Хиросиму? Напалм на Вьетнам? Нищету, войну и коррупцию в Армению, Украину и Грузию? Уничтоженный Ближний Восток? Запад – цивилизация-разрушитель. Они как были колониальными лживыми варварами, дикарями, так ими и остались, только костюмчики дорогие. Ну какие вы лживые лицемеры, ну подонки же. Вы держите целую группу людей между двумя рядами колючей проволоки, где у них нет ни еды, ни воды, издеваетесь над ними, фактически на весь мир проводите пытки и экзекуции и потом еще нас упрекаете, что мы гуманитарную помощь не даем. Ну просто ни капли совести нет, весь мир все видит. Белорусы кормят, поят, обогревают этих людей. А вы содержите проститутку за 400 тысяч евро и алкоголика, вопите о демократии и убиваете людей. Вы кто после этого?

Все это в лицо западному журналисту сказал наш Президент. Он точно указал, почему они в нас так вцепились. «Вы пришли в наш дом, мы вас не звали». Александр Лукашенко поговорил о протестах 2020-го с обозревателем Би-би-си. Читайте здесь.