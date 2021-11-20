Знаменитый Яковлев строил копии самолётов ещё в 1922 году. История зарождения авиамодельного спорта

Новости Беларуси. Высший пилотаж без отрыва от земли. Программа «Центральный регион» на СТВ в гостях у марьиногорских авиамоделистов. Романтика полета и будни в мастерской. Что главное в этом спорте и как достаются престижные награды? Шаг на пути в авиацию и хобби, которое влюбило в небо Гагарина. Чего стоит ощущение полета? О больших возможностях миниатюрных самолетов.

Все помнят, как складывать и запускать бумажный самолетик. Кажется, незатейливая детская забава, а ведь это можно считать началом начал авиамодельного спорта. Ведь как раз за такую шалость в школьные годы и «прилетали» замечания первому в истории космонавту Юрию Гагарину. На уроках он пускал самолетики. Да не только бумажные.

Однажды еще третьеклассником Гагарина уличили в том, что его планер из окна школы сел прямо на шляпу прохожему. Да-да, космический первопроходец Юрий Гагарин влюбился во все, что связано с небом, еще в начальной школе благодаря авиамодельному кружку, который вела его первая учительница.

Оно и немудрено. В советские годы по авиамоделизму фанатели миллионы ребят. По сути, это увлечение было билетом в авиацию. Выходцы из авиамодельного спорта становились и конструкторами, и летчиками. Как, например, создатель знаменитых истребителей «Як» Александр Яковлев. Он строил авиамодели в школьном кружке еще с 1922 года. Яна Шипко, корреспондент:

Какова история авиа- и ракетомоделирования? Кто делал самые первые шаги?

Владимир Пасюков, руководитель клуба авиационно-космического моделирования, двукратный призер Кубка мира по ракетомодельному спорту:

Самые первые соревнования были в 1930-х годах, при советской власти. Может, даже и в конце 1920-х, где-то 1926-1928 годы. Первые модели самолетов были с резиновым двигателем или просто планеры. 20-30 метров полета – это уже считался чемпион, победитель. Сейчас, конечно, на такие результаты мы с улыбкой смотрим, но в те времена на том уровне развития аэродинамики, авиации это были очень высокие достижения.

Если во Франции авиамоделисты соревновались уже в 1905 году, то в России отцом авиамодельного спорта, как и всей авиации, считается профессор Николай Жуковский. Авиамодели он применял для изучения аэродинамики. Именно он организовал в Москве первые соревнования с летающими авиамоделями. Сам Жуковский был председателем жюри, а среди участников, кстати, был и будущий авиаконструктор академик Туполев. После этого в дореволюционной России начался бум авиамоделизма.