Какой награды удостоена станция метро «Вокзальная» и почему «Петровщина» – одна из самых красивых платформ в мире?
Новости Беларуси. Неделю назад в Беларуси отпраздновали День Октябрьской революции. Так сложилось, что 7 ноября, который уже стал днем сюрпризов, раньше было принято дарить людям метро. Да и сегодня метрополитен – это объект, который всегда ждут жители любого города. В больших мегаполисах даже автомобилисты пересаживаются в подземный транспорт, и уже никого не удивишь фразой «звезды ездят в метро». Они там часто бывают замечены и не стесняются своих предпочтений добраться до места точно в срок без пробок и светофоров. В Минске процесс строительства и проектирования метро не останавливается уже много лет. Узнаем о близких и далеких перспективах подземной магистрали. В студии программы «Большой город» на СТВ главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
Екатерина Забенько, ведущая:
Мы уже отметили, что огромное количество уникальных станций появится и на новой линии метро, «Зеленолужской». Мы уже некоторые проекты рассмотрели. Сегодня станция метро «Вокзальная» была удостоена какой-то международной престижной награды. Как часто вас удостаивают каких-то наград, поощряют?
Георгий Протасов, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:
Если вы побываете у нас в приемной, вы увидите, там достаточно много висит дипломов разных лет. Мы регулярно участвуем в конкурсах и становимся лауреатами конкурса Белорусского союза строителей и конкурсов, которые проводит Тоннельная ассоциация России на достижения в области подземного строительства. Что касается международных архитектурных конкурсов, то это, наверное, наш первый опыт. Станция «Вокзальная» получилась уникальной. Это единственная станция в Минском метрополитене с наземным вестибюлем, где на платформу попадает дневной свет, мы специально сделали там фонарь. Пересадочная станция. И она еще сидит прямо над тоннелями существующей первой линии. Несмотря на то, что она мелкая, она была достаточно непростая. Потом еще в конце концов на нее посадили шестиэтажный торгово-развлекательный центр.
Екатерина Забенько:
Скажите, какая ваша любимая станция в Минске и почему?
Георгий Протасов:
Моя любимая станция – это «Петровщина». На мой взгляд, одна из красивейших станций мира.
Екатерина Забенько:
Мира. Громко.
Георгий Протасов:
Лаконичный и красивый дизайн. Еще очень нравится станция «Тракторный завод». Очень просторный свод, тиктанично, красивые торшеры на платформе. Она просторная и раскрывает тему техники.
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