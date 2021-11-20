Какой награды удостоена станция метро «Вокзальная» и почему «Петровщина» – одна из самых красивых платформ в мире?

Новости Беларуси. Неделю назад в Беларуси отпраздновали День Октябрьской революции. Так сложилось, что 7 ноября, который уже стал днем сюрпризов, раньше было принято дарить людям метро. Да и сегодня метрополитен – это объект, который всегда ждут жители любого города. В больших мегаполисах даже автомобилисты пересаживаются в подземный транспорт, и уже никого не удивишь фразой «звезды ездят в метро». Они там часто бывают замечены и не стесняются своих предпочтений добраться до места точно в срок без пробок и светофоров. В Минске процесс строительства и проектирования метро не останавливается уже много лет. Узнаем о близких и далеких перспективах подземной магистрали. В студии программы «Большой город» на СТВ главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.

Екатерина Забенько, ведущая:

Мы уже отметили, что огромное количество уникальных станций появится и на новой линии метро, «Зеленолужской». Мы уже некоторые проекты рассмотрели. Сегодня станция метро «Вокзальная» была удостоена какой-то международной престижной награды. Как часто вас удостаивают каких-то наград, поощряют?