В Литве разгорается скандал из-за плохого качества социального жилья

Подрядчиков подозревают в недобросовестной работе. В отремонтированных помещениях жильцы находят плесень, кривые полы и плохо установленные окна. На этом фоне Министерство соцзащиты страны экстренно готовит закон о единых стандартах качества, ведь сейчас таких норм в стране просто нет. При этом в очереди на получение социальных квартир в Литве – более 10 тысяч человек. А инвестиции в сферу – в 10 раз ниже среднеевропейских. К тому же свыше 80 % жилфонда имеют низкую энергоэффективность, из‑за чего коммунальные платежи становятся неподъемными.