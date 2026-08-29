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В Литве разгорается скандал из-за плохого качества социального жилья

29 августа 2026 07:41
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В Литве разгорается скандал из‑за плохого качества социального жилья. В Вильнюсе депутаты обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать возможные коррупционные схемы при ремонте муниципальных квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве разгорается скандал из-за плохого качества социального жилья-2

Подрядчиков подозревают в недобросовестной работе. В отремонтированных помещениях жильцы находят плесень, кривые полы и плохо установленные окна. На этом фоне Министерство соцзащиты страны экстренно готовит закон о единых стандартах качества, ведь сейчас таких норм в стране просто нет. При этом в очереди на получение социальных квартир в Литве – более 10 тысяч человек. А инвестиции в сферу – в 10 раз ниже среднеевропейских. К тому же свыше 80 % жилфонда имеют низкую энергоэффективность, из‑за чего коммунальные платежи становятся неподъемными.

# Новости Литвы

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