Хоккеисты минского «Динамо» обыграли ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы

Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу на предсезонном товарищеском турнире Кубок мэра Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперниках у «зубров» значился ЦСКА. Противостояние во многом носило принципиальное значение – в 2025 году именно «армейцы» победили «минчан» в матче за главный трофей данного турнира. Безусловно, наши парни были настроены взять реванш.

С самого начала обе дружины громко заявили о своих амбициях на успех и продемонстрировали яркий атакующий хоккей, но и и оборона в свою очередь сработала надежно. На перерыв коллективы отправились при равных шансах на положительный исход. Счет в поединке только на 26-й минуте открыл нападающий отечественного клуба Богдан Белкин. В дальнейшем команды также действовали агрессивно, но итоговая расстановка сил оказалась на стороне «Динамо».