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Хоккеисты минского «Динамо» обыграли ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы

28 августа 2026 20:31
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Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу на предсезонном товарищеском турнире Кубок мэра Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперниках у «зубров» значился ЦСКА. Противостояние во многом носило принципиальное значение – в 2025 году именно «армейцы» победили «минчан» в матче за главный трофей данного турнира. Безусловно, наши парни были настроены взять реванш.

С самого начала обе дружины громко заявили о своих амбициях на успех и продемонстрировали яркий атакующий хоккей, но и и оборона в свою очередь сработала надежно. На перерыв коллективы отправились при равных шансах на положительный исход. Счет в поединке только на 26-й минуте открыл нападающий отечественного клуба Богдан Белкин. В дальнейшем команды также действовали агрессивно, но итоговая расстановка сил оказалась на стороне «Динамо». 

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы-1

Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги белорусский клуб начнет 7 сентября – на домашнем льду примем нижегородское «Торпедо».

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

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