Аграрии Слуцкого района намолотили 200 тысяч тонн зерна без рапса

Общий каравай в Беларуси уже приближается к 9 миллионам тонн зерна с учетом рапса. Аграриям осталось пройти менее 3 % площадей. В лидерах – центральный регион, где собрали свыше 2 миллионов 360 тысяч тонн урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Слуцком районе собрали рекордный урожай. Аграрии намолотили 200 тысяч тонн зерна – без рапса. За этой внушительной цифрой стоит напряженный и самоотверженный труд сотен людей.