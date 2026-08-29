Аграрии Слуцкого района намолотили 200 тысяч тонн зерна без рапса
Общий каравай в Беларуси уже приближается к 9 миллионам тонн зерна с учетом рапса. Аграриям осталось пройти менее 3 % площадей. В лидерах – центральный регион, где собрали свыше 2 миллионов 360 тысяч тонн урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Слуцком районе собрали рекордный урожай. Аграрии намолотили 200 тысяч тонн зерна – без рапса. За этой внушительной цифрой стоит напряженный и самоотверженный труд сотен людей.
Герои жатвы принимали поздравления прямо в поле. По традиции был вручен каравай из зерна нового урожая. Это символ общей победы, уважения и искренней благодарности всем, кто неустанно трудился на полях Слуцкого района. Всего на жатве были задействованы 121 комбайновый экипаж и 133 водителя. Активно трудились на уборке 19 молодых комбайнеров и 8 водителей.
Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома:
Исторический результат, когда мы достигли именно 200 тысяч тонн колосовых зерновых. Чтобы понимали, все это практически на 15 тысяч тонн превышает прошлый год, мы превзошли по урожайности и валовому намолоту.
Также в стране идет массовая уборка сахарной свеклы. Пройдено около 6 % площадей – накопано более 250 тысяч тонн корнеплода. По данным Минсельхозпрода, средняя урожайность – почти 400 центнеров с гектара. Кроме того, аграрии ведут заготовку кормов и готовят почвы под озимый сев.