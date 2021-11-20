Щёкин: польское руководство в бешенстве. Оно не понимает, почему Лукашенко не принимает их правила игры

Новости Беларуси. Польские политики намеренно обостряют отношения с Беларусью. Такое мнение высказывают многие аналитики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После сорвавшейся попытки госпереворота в Беларуси с использованием террористических актов провокация с беженцами тоже с треском провалилась. Юлия Алексеюк, СТВ:

Теперь паны ищут альтернативные возможности досадить Беларуси. В ход идут откровенно грязные методы. Чего только стоят угрозы закрыть железнодорожное сообщение в «Кузнице», манипуляции с переброской на линию границы военного контингента. Создается впечатление, что руководство Польши всерьез уверовало в миф о том, что их страна избрана для защиты Европы. Мол, кто если не мы? В итоге польский «политический зверинец» сегодня стал откровенно опасен для Европы. Страна предстает перед миром европейским полицейским-нацистом и тем самым переходит все красные линии. Комплекс имперской неполноценности и традиции Пилсудского загоняют ЕС в политический и исторический тупики. Поляки для старой Европы второсортны, поэтому они выбрали путь стать лакеем Вашингтона и Лондона

Николай Щекин, политолог:

Вообще, комплекс имперских амбиций Польши и польского руководства за последние 30 лет сыграл злую шутку. Во-первых, деградация гражданского общества как такового. Во-вторых, не дают им спокойно спать те идеи, которые озвучил в свое время Пилсудский, старался их воплотить. Все это привело к тому, что поляки оказались на обочине вообще европейской цивилизации. Для старой Европы они второсортны, и они это отлично понимают. Поэтому поляки выбрали путь стать лакеем Вашингтона и Лондона и лизать им сапоги, что они сейчас и делают. Успешно – надо отметить. Не дай бог, какой-то сбой, это может стать поводом к военному конфликту Николай Щекин:

Естественно, только с разрешения генсека НАТО и, конечно, Вашингтона они передислоцировали к нашим границам 20-тысячную группировку, что нарушает все международные договоренности. Единственное, есть большая проблема и опасность в том, что, исходя из того, что на протяжении этого года все учения были с большими огрехами и ошибками между родами войск, не дай бог, и в этом есть опасность, произойдет какой-то сбой. Любой выстрел случайный, упадет тот же вертолет где-то, еще что-то (а у них это часто случается), это может быть причиной или поводом к возникновению военного конфликта.

«Лукашенко филигранно проходит сейчас эту линию, он не передвигает войска» Николай Щекин:

Но Президент Александр Григорьевич Лукашенко филигранно проходит сейчас эту линию, он не передвигает войска, даже не двигает их, выжидает. И мы сейчас являемся свидетелями того, что польское руководство в бешенстве. Оно не понимает, почему Президент Лукашенко не принимает их правила игры. Я знаю одно, и мы все в белорусском обществе это уже давно знаем, что Президент Лукашенко с террористами и убийцами диалог вести не будет.