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Более 600 человек погибли при наводнении в Непале

29 августа 2026 07:50
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Число погибших из‑за катастрофического наводнения в Непале превысило 600 человек, еще около пяти погибли в соседнем Тибете. Пропавшими без вести числятся свыше двух тысяч жителей, включая иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 600 человек погибли при наводнении в Непале-2

Причиной трагедии стало обрушение гигантского ледника: глыба шириной в 600 метров сорвалась с высоты. Потоки грязи и камней смывали дороги, здания, мосты и гидроэлектростанции. По предварительной оценке, на восстановление потребуется до пяти миллиардов долларов – это почти десятая часть экономики страны. Параллельно власти борются с информационным хаосом. Правительство потребовало от пользователей соцсетей удалять фейки, поддельные кадры и мошеннические ссылки для сбора помощи.

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