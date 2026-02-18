Белорусские стрелки готовятся к чемпионату Европы

Белорусские стрелки вернулись с молодежного и юношеского чемпионатов Европы с множеством наград и уже приступили к подготовке ко взрослому континентальному форуму, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Болгарии белорусы смогли медально отметиться в микстах и командном первенстве, а также установить три европейских рекорда.