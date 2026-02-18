Белорусские стрелки готовятся к чемпионату Европы

Белорусские стрелки вернулись с молодежного и юношеского чемпионатов Европы с множеством наград и уже приступили к подготовке ко взрослому континентальному форуму, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Болгарии белорусы смогли медально отметиться в микстах и командном первенстве, а также установить три европейских рекорда.
15-летний Николай Чернуха признался, что словил мандраж перед стартом, однако тренер научил, как бороться с таким чувство. И в результате парень принес стране два кругляшка наивысшей пробы, а с ними сменил наивысшие показатели Старого Света. Сперва ему помогла Маргарита Черенкевич, а после сокомандники Алексей Савостьянов и Арсениий Шелоник.
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