Что будет с ценами на продукты в Беларуси и на что спрос сейчас самый большой? Рассказали в «Белгоспищепроме»

Новости Беларуси. А не купить ли еще одну пачку крупы, сахара или соли? Кто из нас в последнее время не задавался таким вопросом, стоя у прилавка? В ответ – несколько цифр от отечественного АПК, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В среднем человеку нужно более 200 килограммов молока в год. В Беларуси в 2021 году произвели почти 830 килограммов на душу населения. Отечественный ассортимент молочки свыше 1 500 наименований, мясной – более 1 000. Дефицита овощей тоже нет. Еще и на экспорт хватает. Только картофеля за два месяца этого года было продано 200 тысяч тонн. То есть белорусы в несколько раз производят продуктов больше, чем потребляют. Не иссякнут ли наши продовольственные запасы? Какие альтернативы у импортной продукции? Брать ли соль и сахар про запас? И при чем тут северная оливка? В гостях у «Недели» председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков. Илона Волынец, СТВ:

Расскажите, в нынешней непростой экономической ситуации как вы действуете: перенаправляете экспорт, импорт, ищете новых партнеров? Расскажите, как работаете. «Устойчивый и высокий спрос на рынках стран ЕАЭС и стран СНГ, прежде всего это Российская Федерация»

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

В системе концерна «Белгоспищепром» свою деятельность осуществляет 41 организация. Общее количество занятых людей – порядка 20 тысяч человек. В нынешних условиях предприятия столкнулись с определенными трудностями, но ни одно предприятие не остановилось и продолжает работать в штатном режиме. Отдельные позиции, которые мы сегодня покупаем по импорту, которые транзитом следовали через территорию Украины, перенаправляются через территорию других стран. Тем не менее доходят до предприятий Республики Беларусь, что обеспечивает устойчивую возможность производства и выпуска товаров народного потребления. Сегодня у нас достаточно устойчивый и высокий спрос внутри РБ на наши продукты питания, а также сегодня достаточно устойчивый и высокий спрос на рынках стран ЕАЭС и стран СНГ, прежде всего это Российская Федерация. Кроме этого, сегодня мы активно взаимодействуем с Китайской Народной Республикой по возможности поставить дополнительные объемы отдельных видов товаров, и китайская сторона заинтересована в том, чтобы эти поставки осуществлялись в максимально короткие сроки и в тех объемах, которые мы предлагаем для освоения. Илона Волынец:

Что касается экспорта в Украину. Были же хорошие цифры, что сейчас? Все договоренности обнуляются, как будем дальше сотрудничать? На некоторых предприятиях экспорт в Украину доходил до 70 %

Олег Жидков:

Если говорить об экспорте на территорию Украины, в структуре общего экспорта концерна эта доля была 8,5 %. То есть это не такой уж существенный объем, но если в отдельности рассматривать некоторые предприятия, то экспорт в Украину доходил до 70 %. Уже тут можно говорить о том, что для отдельных предприятий это существенная потеря. Мы положительно оценивали в целом динамику по работе в этом регионе, потому что из года в год объемы поставки на территорию Украины только увеличивались. За 2021 год объем поставок увеличился более, чем на 57 % в денежном выражении, что вселяло определенный оптимизм по работе в 2022 году. Сегодня все отношения поставлены на паузу. Какие-то партнерские отношения, к сожалению, сегодня невозможны. Илона Волынец:

Появилась информация, что растут цены на пшеницу и масло из-за остановки поставок из черноморских портов Украины. Можно ли говорить о том, что это отразится в том числе и на наших прилавках? Некоторые цены увеличиваются не более чем на 3 %, 5 %, 6 % Олег Жидков:

Логистика в целом подорожала в мире. Не только из-за того, что ситуация произошла в портовых зонах Украины. В целом сегодня из-за нарушения логистических цепочек, которые связаны и с железнодорожным, и с автомобильным, и с авиационным транспортом, логистика подорожала. И она занимает большее количество времени, нежели мы привыкли видеть. Но если говорить в целом о существенном подорожании из-за этого наших потребительских товаров, то, наверное, я бы не торопился бы с какими-то выводами. Потому что сегодня есть дополнительные резервы у наших предприятий, которые позволят оптимизировать те внутренние затраты, которые имелись, чтобы компенсировать этот рост путем оптимизации затрат и более эффективного производства. Илона Волынец:

Понятно, что мы можем обеспечить себя сами продовольствием, но останутся ли цены на прежнем уровне?

Олег Жидков:

По итогам работы за 2,5 месяца, резкого роста цен на продукты питания в части концерна «Белгоспищепром» и других смежных министерств и ведомств на рынке не произошло. Есть какие-то изменения в сторону увеличения, которые не более чем на 3 %, 5 %, 6 % к уровню цен, которые были установлены на 1 января 2022 года. Эти цены увеличиваются, исходя из объективности удорожания процессов, которые происходят на предприятиях, а также с теми сопутствующими моментами, которые связаны с сохранностью и необходимостью сохранить запасы, которые наработаны и которые должны быть обеспечены для поставки на внутренний рынок. Илона Волынец:

Много шума было вокруг цен на сахар. И анонсировалось, что все-таки цены не будут повышаться, но тем не менее пришлось это сделать. Почему? «Это позволило нам взять под контроль вывоз сахара за пределы РБ» Олег Жидков:

Цены на сахарную продукцию в РБ выросли в целом на 6 % по состоянию на 1 января 2022 года. Рост этой цены обусловлен выравниванием того дисбаланса цен, который сложился в РБ и на рынках соседних государств. В начале года мы видели достаточно ажиотажный уровень спроса на белый сахар. Илона Волынец:

Это был искусственный спрос? Олег Жидков:

Вы знаете, в какой-то степени этот спрос был, наверное, и спекулятивный, как раз вызванный тем, что изменения цен на соседних рынках в большую сторону привел к массовому вывозу сахара за пределы РБ (прежде всего на территорию РФ). И чтобы сдержать сегодня этот поток, было принято решение незначительно все-таки увеличить цену для внутреннего рынка и ввести лицензирование на вывоз сахара на экспорт. Это позволило нам взять под контроль вывоз сахара за пределы РБ, нормализовать ситуацию на внутреннем рынке в части спроса.

Илона Волынец:

Еще одна позиция – рапсовое масло. Правда ли, что продажи выросли в семь раз? И действительно ли может оно заменить подсолнечное масло? Европейские страны готовы по предоплате выкупить весь объем существующего рапсового масла в РБ Олег Жидков:

По всем критериям заменить на 100 % рапсовое масло может подсолнечное масло, и по своим качествам оно абсолютно не уступает ему. Традиционно, понятно, мы привыкли потреблять подсолнечные масла, и, наверное, потребителю достаточно сложно переориентироваться на потребление чего-то нового. Но сегодня технологии маслоперерабатывающих предприятий, которые занимаются производством и розливом рапсового масла, показывают достаточно неплохие качественные показатели и позволяют с уверенностью ставить на прилавок в один ряд и с оливковым маслом, и с подсолнечным маслом эту продукцию. Сегодня очень высокий спрос остается на рапсовое масло со стороны европейских стран, которые готовы практически по предоплате выкупить весь объем существующего рапсового масла в РБ. Не только того, что мы имеем, а также и будущего урожая, который мы планируем получить в этом году. Илона Волынец:

Есть какие-то у нас чувствительные позиции, которые будет сложно заменить отечественным? Понятно, что к санкциям мы уже спокойно относимся, нас ими не удивить. Все предприятия работают в штатном режиме, объем производства максимальный

Олег Жидков:

Все что касается позиций, которыми занимается концерн «Белгоспищепром». Это более 7 500 товарных позиций, начиная от кондитерских изделий, заканчивая консервными изделиями, в том числе детского питания. Что-то, возможно, и не сумеем мы заместить по отдельным позициям, что-то у нас находится в зоне критического импорта (то, что мы тоже, к сожалению, не сможем здесь ни возделывать, ни восстановить производство в случае разрыва каких-то цепочек). Но максимально, наверное, чувствительны для потребителей – сахар, соль, отдельные виды консервных изделий, пивоваренная отрасль, производство ячменя – это все мы в Беларуси можем делать. Кроме этого, сейчас активно в интернете появляются фейки о том, что отдельные наши предприятия стратегического значения выходят из строя, по этой причине не могут удовлетворить внутренний спрос. Как пример, на днях была получена информация в Сети о том, что предприятие «Мозырьсоль» останавливает производство в связи с поломкой и невозможностью дальнейшего функционирования. Для чего это делается? Чтобы подогреть спрос и ажиотаж на соль. Хочу всех, наверное, успокоить, что работа предприятия находится на контроле. Сегодня все предприятия работают в штатном режиме, объем производства сегодня выпускается в максимальном объеме, который может быть, и поставка на внутренний рынок осуществляется регулярно. Илона Волынец:

Той же соли точно хватит всем? Олег Жидков:

Абсолютно.