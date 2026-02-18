Лазуткин: надо совместить финансовую грамотность и половое воспитание

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Андрей Лазуткин, наставник команды «Да!», политолог:
Надо совместить финансовую грамотность и половое воспитание. Например, ты неграмотен в половом плане – будешь платить алименты. А теперь, дружок, давайте посчитаем алименты. Вот, ребенку 0 лет, и до 18 лет ты будешь их платить. Средняя зарплата по стране вот такая. Каждый месяц 200 долларов ты будешь платить в виде алиментов на содержание своего ребенка. За 18 лет – перемножаем по 12 месяцев, получаем сумму примерно 50 тысяч долларов. Ты понимаешь: твоя половая неграмотность, дружок, очень дорого тебе обойдется.
А если ты не будешь платить алименты, есть Уголовный кодекс. Посмотри, дружок. Многие заезжают по этой статье даже на химию.
Андрей Лазуткин:
Поэтому эти все вещи надо объяснить мальчику, чтобы он был очень внимателен к девушке, ответственен, подумал, что может быть, если что... То есть необязательно про секс рассказывать, как нас все время упрекают. Мы расскажем, что бывает после секса. Самое главное, что сигналы, которые идут от родителей и от школы, не должны противоречить друг другу.
Родители должны дать базу! Психолог о половом воспитании и финансовой грамотности детей.