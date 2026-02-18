Лазуткин: надо совместить финансовую грамотность и половое воспитание

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Андрей Лазуткин, наставник команды «Да!», политолог:

Надо совместить финансовую грамотность и половое воспитание. Например, ты неграмотен в половом плане – будешь платить алименты. А теперь, дружок, давайте посчитаем алименты. Вот, ребенку 0 лет, и до 18 лет ты будешь их платить. Средняя зарплата по стране вот такая. Каждый месяц 200 долларов ты будешь платить в виде алиментов на содержание своего ребенка. За 18 лет – перемножаем по 12 месяцев, получаем сумму примерно 50 тысяч долларов. Ты понимаешь: твоя половая неграмотность, дружок, очень дорого тебе обойдется.

А если ты не будешь платить алименты, есть Уголовный кодекс. Посмотри, дружок. Многие заезжают по этой статье даже на химию.