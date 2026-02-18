Единственная бригада скорой помощи, где даже водитель – женщина, работает в Минске
2026-й год в нашей стране объявлен Годом белорусской женщины. Цель – показать всему миру образ труженицы. Белоруски занимают значимые позиции в сфере услуг, финансов, образовании и медицине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Только в системе здравоохранения около 70 % практикующих специалистов – женщины. И для многих из них это не просто профессия, а настоящее призвание.
Так, на подстанции № 1 скорой медицинской помощи на вызовы выезжает единственная в столице исключительно женская бригада, где врач-педиатр, фельдшер и даже водитель кареты скорой помощи – женщины. За время работы они успели стать не просто командой, а настоящей дружной семьей.
Герои не носят плащей, они носят белые халаты или, как в случае бригады скорой медицинской помощи, ярко-фиолетовую спецодежду. И круглосуточно готовы отправиться на помощь. Вызов может поступить в любой момент.
Врач-педиатр Наталья Добрицкая – из семьи медиков. С детства внимательно наблюдала за работой родителей терапевтов, поэтому нюансы профессии знала. И уже 10 лет спасает маленьких пациентов.
Наталья Добрицкая, врач-педиатр подстанции № 1 Городской станции скорой медицинской помощи:
Сегодня у нас было уже 5 вызовов. Утром ездили на такие поводы, как боль в животе у одного ребенка с подозрением на аппендицит. Госпитализировали в детский хирургический центр. Другой пациент был доставлен в детскую инфекционную больницу с кишечной инфекцией.
В среднем за 12 часов смены педиатрическая бригада оказывает помощь 6-8 пациентам. Случаи самые разные, но каждый требует опыта, профессионализма и быстрой реакции. А с малышами особенно важно наладить контакт и создать атмосферу доверия.
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