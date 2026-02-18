Единственная бригада скорой помощи, где даже водитель – женщина, работает в Минске

2026-й год в нашей стране объявлен Годом белорусской женщины. Цель – показать всему миру образ труженицы. Белоруски занимают значимые позиции в сфере услуг, финансов, образовании и медицине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Только в системе здравоохранения около 70 % практикующих специалистов – женщины. И для многих из них это не просто профессия, а настоящее призвание.

Так, на подстанции № 1 скорой медицинской помощи на вызовы выезжает единственная в столице исключительно женская бригада, где врач-педиатр, фельдшер и даже водитель кареты скорой помощи – женщины. За время работы они успели стать не просто командой, а настоящей дружной семьей.