Прямой эфир

Единственная бригада скорой помощи, где даже водитель – женщина, работает в Минске

18 февраля 2026 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

2026-й год в нашей стране объявлен Годом белорусской женщины. Цель – показать всему миру образ труженицы. Белоруски занимают значимые позиции в сфере услуг, финансов, образовании и медицине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Только в системе здравоохранения около 70 % практикующих специалистов – женщины. И для многих из них это не просто профессия, а настоящее призвание.

Так, на подстанции № 1 скорой медицинской помощи на вызовы выезжает единственная в столице исключительно женская бригада, где врач-педиатр, фельдшер и даже водитель кареты скорой помощи – женщины. За время работы они успели стать не просто командой, а настоящей дружной семьей.

Единственная бригада скорой помощи, где даже водитель – женщина, работает в Минске-2

Герои не носят плащей, они носят белые халаты или, как в случае бригады скорой медицинской помощи, ярко-фиолетовую спецодежду. И круглосуточно готовы отправиться на помощь. Вызов может поступить в любой момент.

Единственная бригада скорой помощи, где даже водитель – женщина, работает в Минске-4

Врач-педиатр Наталья Добрицкая – из семьи медиков. С детства внимательно наблюдала за работой родителей терапевтов, поэтому нюансы профессии знала. И уже 10 лет спасает маленьких пациентов. 

Единственная бригада скорой помощи, где даже водитель – женщина, работает в Минске-6

Наталья Добрицкая, врач-педиатр подстанции № 1 Городской станции скорой медицинской помощи:
Сегодня у нас было уже 5 вызовов. Утром ездили на такие поводы, как боль в животе у одного ребенка с подозрением на аппендицит. Госпитализировали в детский хирургический центр. Другой пациент был доставлен в детскую инфекционную больницу с кишечной инфекцией.

Единственная бригада скорой помощи, где даже водитель – женщина, работает в Минске-8

В среднем за 12 часов смены педиатрическая бригада оказывает помощь 6-8 пациентам. Случаи самые разные, но каждый требует опыта, профессионализма и быстрой реакции. А с малышами особенно важно наладить контакт и создать атмосферу доверия.

Подробнее в видео.

# Медицина # Врачи Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Юрий Фролов встретился с работниками Минского станкостроительного завода
18 февраля 2026 17:40

Юрий Фролов встретился с работниками Минского станкостроительного завода

Лазуткин: надо совместить финансовую грамотность и половое воспитание
18 февраля 2026 17:38

Лазуткин: надо совместить финансовую грамотность и половое воспитание

Азарёнок: Беларусь не может потерять Россию – сердце без тела не живёт!
18 февраля 2026 17:20

Азарёнок: Беларусь не может потерять Россию – сердце без тела не живёт!