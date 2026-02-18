Родители должны дать базу! Психолог о половом воспитании и финансовой грамотности детей

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вера Иваницкая, наставник команды «Но...», врач-психиатр, психотерапевт, главный врач медицинского реабилитационного центра «Элеос»:
В первую очередь ребенок приходит в семью. Да, сейчас у нас не хватает базового воспитания. И где-то есть у нас пробел, может быть, в стандартных духовных ценностях, которые у нас были испокон веков. Но мы сохранили традицию традиционной семьи. И это очень здорово.
Было сказано о Западе. Да, безусловно. Сейчас модель поведения западного общества слегка искажена. И поэтому у нас на этом фоне очень хорошо, что поддерживается именно традиционное воспитание семьи.
Самые базовые функции (я не беру сейчас психологическое воспитание, подготовка к школе и так далее...) Родители должны дать базу доверия самым близким. Кто формирует наш близкий круг? Родители.
Вера Иваницкая:
База, доверие, безопасность – это должны дать родители. И если они ее не дают по какой-то причине в семье, над этим надо работать. А если ребенок включен уже в финансовую грамотность, когда ему в семье дали первые деньги и спросили: а как ты будешь ими распоряжаться? А какую часть ты отложишь? Какую часть ты потратишь? А как ты думаешь, как правильно? Ребенка учат мыслить. С этого момента начинается финансовая грамотность. С этого момента начинается его взросление и в психологическом плане.
Первый осознанный кризис ребенка – три года: я сам. Второй сильный кризис – семь лет. Семь лет он в школе, как правило, но первый кризис трех лет он проживает в семье. И это первая точка опоры, чтобы идти дальше. И чем грамотнее и образованнее в этом ключе будут родители и желание этих родителей образовываться, тем грамотнее здоровая личность придет в подростковый период. И она будет способна справиться и с финансовой грамотностью, и с теми психологическими моментами, которые в подростковом возрасте. Потому что у нее будет базовая ценность, которая составляет основу личности.
Лазуткин: надо совместить финансовую грамотность и половое воспитание.