Родители должны дать базу! Психолог о половом воспитании и финансовой грамотности детей

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Вера Иваницкая, наставник команды «Но...», врач-психиатр, психотерапевт, главный врач медицинского реабилитационного центра «Элеос»:

В первую очередь ребенок приходит в семью. Да, сейчас у нас не хватает базового воспитания. И где-то есть у нас пробел, может быть, в стандартных духовных ценностях, которые у нас были испокон веков. Но мы сохранили традицию традиционной семьи. И это очень здорово.

Было сказано о Западе. Да, безусловно. Сейчас модель поведения западного общества слегка искажена. И поэтому у нас на этом фоне очень хорошо, что поддерживается именно традиционное воспитание семьи.

Самые базовые функции (я не беру сейчас психологическое воспитание, подготовка к школе и так далее...) Родители должны дать базу доверия самым близким. Кто формирует наш близкий круг? Родители.