Азарёнок: Беларусь не может потерять Россию – сердце без тела не живёт!

Григорий Азаренок, СТВ:

Батька раздает на орехи всем клеветникам и злопыхателям, всем зарубежным червям, что вьются вдоль наших границ и злобствуют, рыхлят землю, поедают коренья и злобствуют.

Ложь не есть правда, а истина всегда. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Встреча с Глазьевым была трибуной, амвоном, с которого Александр Лукашенко высказался по всем актуальным внешнеполитическим вопросам. И главное, по России. Мы, конечно же, понимаем всю озабоченность нашей великой союзницы. Заявление за заявлением на прошлой неделе о ситуации у нас.

Россия не может потерять Беларусь. Это как вырвать собственное сердце и отдать его на съедение злобным коршунам. И мы не можем потерять Россию. Сердце без тела не живет. Великая Святая Русь – это судьба наша. И мы были вместе в самые тяжелые годы.

Это Александр Лукашенко – инициатор и идеолог единения. Это он поставил вопрос о Союзе на референдум. Он русский человек по душе своей. Тот самый идеальный русский человек, который явился спустя 200 лет после Пушкина, как мечтал Гоголь. Он – средоточие русской силы. Он наследник великих дел империи и Союза. Он нестяжатель и подвижник, тот самый мужичий царь, которого звал Николай Клюев. Он стоял за Россию тогда, когда все над ней только потешались. В страшные 90-е годы, когда только ленивый не пинал и не плевал в Россию, он пришел к ней и сказал пушкинское: «Россия, встань и возвышайся!».