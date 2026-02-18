Азарёнок: Беларусь не может потерять Россию – сердце без тела не живёт!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Батька раздает на орехи всем клеветникам и злопыхателям, всем зарубежным червям, что вьются вдоль наших границ и злобствуют, рыхлят землю, поедают коренья и злобствуют.
Ложь не есть правда, а истина всегда. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Встреча с Глазьевым была трибуной, амвоном, с которого Александр Лукашенко высказался по всем актуальным внешнеполитическим вопросам. И главное, по России. Мы, конечно же, понимаем всю озабоченность нашей великой союзницы. Заявление за заявлением на прошлой неделе о ситуации у нас.
Россия не может потерять Беларусь. Это как вырвать собственное сердце и отдать его на съедение злобным коршунам. И мы не можем потерять Россию. Сердце без тела не живет. Великая Святая Русь – это судьба наша. И мы были вместе в самые тяжелые годы.
Это Александр Лукашенко – инициатор и идеолог единения. Это он поставил вопрос о Союзе на референдум. Он русский человек по душе своей. Тот самый идеальный русский человек, который явился спустя 200 лет после Пушкина, как мечтал Гоголь. Он – средоточие русской силы. Он наследник великих дел империи и Союза. Он нестяжатель и подвижник, тот самый мужичий царь, которого звал Николай Клюев. Он стоял за Россию тогда, когда все над ней только потешались. В страшные 90-е годы, когда только ленивый не пинал и не плевал в Россию, он пришел к ней и сказал пушкинское: «Россия, встань и возвышайся!».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Видите ли, конверсию устроили. Давай ломай, давай все гробь, давай. Зачем нам «Тор-М1», я извиняюсь, может, не совсем точно назову новое. Зачем нам самолеты Су. Самую новейшую [модель] Су-32, по-моему, вы уже сегодня выпускаете. По-моему, я уже один экземпляр этот видел – уникальное оружие.
Зачем сегодня гранатометы, автоматы? Недавно с Калашниковым встречался. Зачем? Давайте кастрюли, тазики будем делать. То ли пластмассовые, то ли алюминиевые и так далее. Зачем нам это оружие? И начали делать. Но вы что, думаете, они без оружия остались?
Там не наше сегодня оружие и не наша политика. Там сегодня американское оружие. Там французские, немецкие самолеты, английские. А нас убаюкивали. И мы разрушили самый высоконаукоемкий технологический комплекс ВПК. Зачем мы это сделали? Так что вы делаете? Ну кому выгодно кланяться? Зачем вы стоите на коленях перед этим жульем из МВФ? Зачем вы перед ними встали на колени?
И мы сегодня еще думаем: надо этот Союз – не надо? А как американцы на это посмотрят? А как западноевропейцы на это посмотрят? Так они посмотрели на вас. Недавно в Финляндии. Сегодня уже Мадлен Олбрайт [экс-госсекретарь США] кричит на весь мир: что вы там творите, внутри России. Почему не кричали, когда взрывались дома? Сегодня Иванов [Сергей Иванов, экс-министр обороны России], по-моему, из Парижа уже звонит, оправдывается перед этой мадам. Что ты оправдываешься перед ней. Что ты перед ней оправдываешься?
Григорий Азаренок:
Он не уходил от нее и тогда, когда она сама его гнала. Когда Чубайсы и Березовские унижали его. Когда выкручивали руки. Когда предлагали скупить по дешевке его Родину. Он знал, «племя чубайсово» уйдет, а великая Россия останется.
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