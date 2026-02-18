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В Купаловском театре провели поэтическое мероприятие «Ода белорусской женщине»

18 февраля 2026 17:09
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«Ода белорусской женщине» звучала сегодня, 18 февраля, со сцены Купаловского театра в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтическое мероприятие прошло по инициативе Белорусского союза женщин уже в четвертый раз. Проникновенные и трогательные строки читали писатели и даже семейные подряды из всех регионов страны, а также руководители СМИ и госорганов.

В Купаловском театре провели поэтическое мероприятие «Ода белорусской женщине»-2

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Першай пасеяла зерне яна...

Той і шчаслівы, хто зведаў каханне,
Хай потым беды, хвароба і золь,
Мы не скупіліся на абяцанні,
Ўсё ім далі: ад пярсцёнкаў да зор.

Женщина-труженица, женщина-ученый, врач, педагог, воспитатель, а еще мама и хранительница домашнего очага. Многогранный облик современной белоруски нарисовали поэтично – через строки отечественных авторов и на родном языке.

В Купаловском театре провели поэтическое мероприятие «Ода белорусской женщине»-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А яна – царыца – 
Весела, шчасліва 
Карануе песняй 
Залатое жніва. 

Смела йдзе у сонцы, 
Уся сама – як сонца, 
Гэта жнейка наша 
Ў нашаей старонцы.

«Оду белорусской женщине» приурочили также международному дню родного языка. Его весь мир отметит уже в эту субботу.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Пока мы сохраняем свой язык, пока мы сохраняем возможность слышать его, говорить на нем – мы сохраняем свои традиции, сохраняем свою культуру, сохраняем себя как белорусы. И важно, что сегодня приехало очень много семей, семьи приехали из разных регионов, приехало много детей. 

И это еще такое подтверждение тому, что, несмотря на то, что многие пытаются нам сказать, что мы забыли свой родной язык, это не так. У нас два государственных языка (русский и белорусский), и мы одинаково свободно с вами общаемся и на одном, и на втором. И я рада, что сегодня в стенах Купаловского театра будет звучать исключительно белорусский язык.

В Купаловском театре провели поэтическое мероприятие «Ода белорусской женщине»-6

Кроме того, награду вручили автору логотипа Года белорусской женщины Евгении Пограничной. 2026-й год пройдет под знаком особого внимания к прекрасной половине общества. Уже утвержден масштабный план тематических мероприятий, в котором более 60 пунктов. Гостей и участников ждут диалоговые площадки, выставки, конкурсы, спортивные акции и масштабные форумы.

# Руслан Чернецкий # Александр Осенко # Ольга Шпилевская # Год белорусской женщины # Белоруский союз женщин

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