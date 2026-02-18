В Купаловском театре провели поэтическое мероприятие «Ода белорусской женщине»

«Ода белорусской женщине» звучала сегодня, 18 февраля, со сцены Купаловского театра в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтическое мероприятие прошло по инициативе Белорусского союза женщин уже в четвертый раз. Проникновенные и трогательные строки читали писатели и даже семейные подряды из всех регионов страны, а также руководители СМИ и госорганов.

Женщина-труженица, женщина-ученый, врач, педагог, воспитатель, а еще мама и хранительница домашнего очага. Многогранный облик современной белоруски нарисовали поэтично – через строки отечественных авторов и на родном языке.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А яна – царыца –

Весела, шчасліва

Карануе песняй

Залатое жніва.

Смела йдзе у сонцы,

Уся сама – як сонца,

Гэта жнейка наша

Ў нашаей старонцы.

«Оду белорусской женщине» приурочили также международному дню родного языка. Его весь мир отметит уже в эту субботу.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Пока мы сохраняем свой язык, пока мы сохраняем возможность слышать его, говорить на нем – мы сохраняем свои традиции, сохраняем свою культуру, сохраняем себя как белорусы. И важно, что сегодня приехало очень много семей, семьи приехали из разных регионов, приехало много детей.

И это еще такое подтверждение тому, что, несмотря на то, что многие пытаются нам сказать, что мы забыли свой родной язык, это не так. У нас два государственных языка (русский и белорусский), и мы одинаково свободно с вами общаемся и на одном, и на втором. И я рада, что сегодня в стенах Купаловского театра будет звучать исключительно белорусский язык.