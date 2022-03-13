В Гомельской области 20 украинцев подали документы на получение статуса беженца

Для прибывающих в регион жителей соседней страны предусмотрено около полутора тысяч мест для временного пребывания. Прежде всего речь идет о тех, у кого в Беларуси нет родных, близких и друзей. Семьи с детьми, престарелых, да и всех, кто оказался в затруднительной ситуации, размещают в здравницах и общежитиях. Параллельно с ними работают представители миграционной службы.

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