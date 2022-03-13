В Гомельской области 20 украинцев подали документы на получение статуса беженца

20 граждан Украины подали документы на оформление статуса беженца в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 граждан Украины подали документы на оформление статуса беженца в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для прибывающих в регион жителей соседней страны предусмотрено около полутора тысяч мест для временного пребывания. Прежде всего речь идет о тех, у кого в Беларуси нет родных, близких и друзей. Семьи с детьми, престарелых, да и всех, кто оказался в затруднительной ситуации, размещают в здравницах и общежитиях. Параллельно с ними работают представители миграционной службы.
Читайте также:
Идет подготовка к четвертому раунду переговоров между Украиной и Россией
Крупы, консервы, хлеб и питьевая вода. Российские военные доставили в Украину более 20 тонн гуманитарной помощи
«По кладбищу бежали пешком, я с тремя детьми». Жители Украины о гуманитарных коридорах