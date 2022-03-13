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В Гомельской области 20 украинцев подали документы на получение статуса беженца

13 марта 2022 13:08
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20 граждан Украины подали документы на оформление статуса беженца в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Гомельской области 20 украинцев подали документы на получение статуса беженца-1

Для прибывающих в регион жителей соседней страны предусмотрено около полутора тысяч мест для временного пребывания. Прежде всего речь идет о тех, у кого в Беларуси нет родных, близких и друзей. Семьи с детьми, престарелых, да и всех, кто оказался в затруднительной ситуации, размещают в здравницах и общежитиях. Параллельно с ними работают представители миграционной службы.  

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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