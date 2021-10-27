Григорий Азарёнок: «Скажите, что мешает полякам взять пример с Гитлера?»

Новости Беларуси. Ситуация на границе Беларуси и НАТО становится напряженнее с каждым днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Агрессивный блок стягивает войска к нашим рубежам. Объяснение этого мигрантским кризисом явно не убеждает. Ведь под ружье ставят дивизии и танковые группировки. О том, чем может все это закончится, рассуждает Григорий Азаренок вместе с известным аналитиком в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

1914 год. Сараево. Визит австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Незадолго до этого он произнес поистине сокровенную фразу: «Войны с Россией надо избежать, хотя многие нас к ней подстрекают, особенно во Франции». Но вот одна пуля поставила мировые державы по две стороны баррикад. Никто не знал, что эта война будет мировой. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Грохот орудий тогда заглушил следствие над сербскими националистами из организации «Черная рука» Принципом и Чабриновичем. А следы вели тогда в центр закулисных сил – Францию. Улица Каде, 16. Здесь и сегодня находится главный храм Великого востока Франции. Позднее бывший начальник германского генштаба генерал Людендорф напишет, что, будучи масоном, он узнал о планах убийства эрцгерцога как повод для стравливания империй. Можно сказать, что он помешался, но давайте просто взглянем на результат. Пали Австро-Венгрия, Германская, Российская и Османская империи. А провинциальная заокеанская держава вошла в клуб сильных мира сего. А теперь подумайте, почему, когда нацистская Германия напала на Польшу, Англия, которая на тот момент была мощнее, не выполнила своих обязательств. Не вступилась за своего сателлита в Восточной Европе. Может быть, им нужен был могущественный немецкий Рейх, чтобы его руками уничтожить Советский Союз? А когда доблесть наших предков переломила хребет Германии, англосаксы быстренько прибежали на дележ пирога. И вновь стократ сильнейшей стала одна страна, построенная по принципам вольных каменщиков.

Григорий Азаренок:

И вдруг сегодня в американских экспертных кругах заявляют о возможности применения тактического и даже стратегического ядерного оружия. И вдруг сегодня немецкий генерал говорит о том, что на Россию нужно сбросить атомную бомбу. И сгущаются тучи вокруг Беларуси. Под предлогом мигрантского кризиса американцы вместе с ручными шавками поляками вооружают границу. Производится переброска соединений 12-й механизированная бронекавалерийская дивизия в восточную часть страны – «для выполнения учебно-боевых задач». В районе польской деревни Вейки (6 километров от границы с Беларусью) началось строительство полевого лагеря 12-й механизированной дивизии, рассчитанного на размещение 3,5 тысячи военнослужащих. В районе Бяла-Подляска в ближайшее время будет развернута 10-я танковая бригада 11-й бронекавалерийской дивизии. Дислокация такова. На Гродненском направлении действуют соединения 16-й дивизии, на Волковысском – 12-й дивизии, на Брестском – 11-й дивизии. И во втором эшелоне – 18-я дивизия. Десятки военных объектов НАТО разворачивают на Украине. Вчера на линии соприкосновения там применили турецкий байрактар. Ружье висит на стене и ждет третьего акта. «Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь». Президент о «Леопардах» возле белорусской границы. Читайте здесь. Скажите, что мешает полякам взять пример с Гитлера и в очередной стычке с мигрантами якобы случайно убить своего военного? А может это сделают не поляки, а неизвестный снайпер, который тут же куда-то испариться? И потом повесить это на белорусских пограничников?