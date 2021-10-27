Алексей Авдонин: военная авантюра может возникнуть легко – они могут создать её или провокацию на границах Беларуси

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В гостях у Григория Азаренка аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

На западном фронте тревожные вести. ​«Миграция и проблемы с мигрантами – это только повод, чтобы перебросить войска на восточную границу»

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы должны четко понимать, что солдаты оказались не вчера и не позавчера, НАТО очень планомерно вело экспансию на восточные границы. Миграция и проблемы с мигрантами – это только повод, чтобы перебросить войска на восточную границу. Понятно, что они и до этого находились на территории западной части Польши либо вообще находились на территории других стран НАТО, но, как правило, когда делаются такие решения, достаточно большая группировка перемещается к границе, то это, конечно же, и политическое, и военное решение. То есть однозначно надо понимать, что есть некие планы, есть некие ощущения того, что ситуацию с мигрантами можно разжечь до какого-нибудь местного локального конфликта. Григорий Азаренок:

И танки. Танками что-ли беженцев давить? Зачем? Что? Понятно, что это для дурачков. ​«Командование НАТО, и в принципе коллективный Запад очень спешат. То есть у них есть какие-то дедлайны» Алексей Авдонин:

Понятно, что когда перебрасывается танковая группировка, когда есть уже механизированные бригады, которые, в принципе, не носят какого-то оборонительного характера. Они что, будут по полям бегать за мигрантами, ездить? Конечно, нет. Значит, однозначно, носит некий наступательный характер. Возможно, сейчас как раз отрабатывается определенные планы, схемы, которые дают возможность и польскому командованию, и командованию НАТО отработать механизмы быстрой переброски вооружения и войск непосредственно к восточным границам. Мы знаем, что к 2022 году завершаются инфраструктурные планы, которые как раз ориентированы на строительство и подъездных путей железнодорожных, и автодорог, и разгрузочных станций, складов, которые как раз бы позволили принимать большое количество сил и средств НАТО и концентрировать группировку на границах Республики Беларусь. О чем это говорит? О том, что командование НАТО, и в принципе коллективный Запад очень спешат. То есть у них есть какие-то дедлайны, которые они должны реализовать. Мы не раз обсуждали и знаем, что у НАТО есть планы, которые, в принципе, ориентированы на то, чтобы не захватывать напрямую Беларусь, фронтом идти, а захватить ее с севера и с юга. То есть через территорию стран Балтии и через территорию Украины. И сосредоточиться условно… Григорий Азаренок:

Группа армий Север, группа армий Юг.

Алексей Авдонин:

Да. И фактически взять в обхват Беларусь. Это не раз обсуждалось, и даже в открытом доступе. У них есть какое-то ожидание военной авантюры. Военная авантюра может возникнуть очень легко. Либо они могут ее создать, либо это будет провокация на границах Республики Беларусь. На границах Российской Федерации они вряд ли это смогут сделать. А вот провокация на границах Республики Беларусь – это легко. Поэтому однозначно нам надо быть предельно бдительными, быстро реагировать. Но самое главное – нам надо сейчас как можно интенсивнее через различные международные организации, через различные медийные международные площадки доносить о том, что на границах Беларуси, Польши, стран Балтии идет сосредоточение значительного контингента НАТО. И это однозначно ведет к милитаризации всего региона. Это не ведет к миру. Григорий Азаренок:

На что они рассчитывают? Ну, не будет же НАТО начинать ядерную войну, потому что погибнут все. Но пожертвовать поляками, прибалтами – это уже в истории не раз было. ​«Для США, конечно, сейчас выгодно инициировать любой вооруженный конфликт на территории Европы» Алексей Авдонин:

Конечно, надо осознавать, понимать, что командование НАТО находится не вблизи к границе Беларуси. А находится на территории других стран НАТО, оно рассредоточено. И понятно, что центр вообще принятия решений находится за океаном. И никакие локальные войны, даже если здесь они возникнут, не коснутся Соединенных Штатов Америки, как это было и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Для них, для Соединенных Штатов Америки, конечно, сейчас выгодно инициировать любой вооруженный конфликт на территории Европы. Григорий Азаренок:

Ладно, американцы – они за океаном. Британцы, Европа. Что, поляки, украинцы, прибалты, какие бы они не были зависимы, но они что, настолько безумные, чтобы пойти на самоуничтожение?

Алексей Авдонин:

Знаете, в действительности, правильно было сказано недавно президентом Российской Федерации, что есть элиты, которые держат власть и не дают своему народу управлять своим государством. И как результат естественно элиты подчинены заокеанским центрам принятия решения. И в любой момент понимают, что даже если начнется какой-то конфликт, они в любой момент могут улететь. Улететь в Лондон, в Соединенные Штаты Америки или куда-нибудь на острова. Григорий Азаренок:

Как в 1939 польское правительство быстренько слиняло в Лондон. ​«У них крайняя мечта – это сделать любую войну» ​ Алексей Авдонин:

Конечно, но основную цель они выполнят. Они приведут к тому, что славянские народы здесь, на нашей территории, начнут воевать. Вот это их самоцель и крайняя мечта. Григорий Азаренок:

Мы видим, что многомиллиардный долг, который списать уже дальше, продлевать просто не получится – Америка должна всему миру огромные деньги. Мы видим военные неудачи по Ближнему Востоку, Афганистану и везде. Мы видим, что Китай намного мощнее становится уже и скоро будет готов бросить вызов Соединенным Штатам. Россия набирает мощь, в Беларуси не получится блицкриг, государство осталось стабильным. Алексей Авдонин:

И видно, что есть та часть истеблишмента в коллективном Западе, которая готова к крайним, радикальным мерам и против России, и против Китая, чтобы как-то совершить последний рывок и посмотреть: сможем одолеть или нет. Потому что пока ресурсов у них гораздо больше, надо признавать. И экономических, и финансовых. И конечно же, они понимают, что сейчас, если они не создадут ту или иную конфликтную зону в регионе, они не смогут дальше продолжать свою финансовую пирамиду. Как результат – естественно, их экономика начнет валиться. У них ровно где-то два-три года на это. Поэтому у них крайняя мечта – это сделать любую войну (с Китаем, с Россией, в Европе, в Азии), но как раз именно она позволит перезагрузить эту модель. ​«Беларусь со своими союзниками будет готова к отражению любой атаки»