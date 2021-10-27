Деньги платят, а мусор не вывозят. Житель Барановичей позвонил на прямую линию Кочановой

«Голова существует только для приема пищи!» Чем так недоволен житель Минска? – читайте здесь .

Ни одна просьба, ни одно предложение не остаются без внимания. Вот и 27 октября телефон в кабинете председателя Совета Республики не умолкает ни на минуту. Десятки обращений со всех регионов страны. Наталья Кочанова выясняет обстоятельства, по возможности подсказывает алгоритм действий и, конечно же, берет под личный контроль. Чтобы уже в ближайшее время совместно с заинтересованными ведомствами разобраться с выездом на место.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Радует то, что меньше вопросов, которые касаются работы жилищно-коммунального хозяйства как такового. То есть это ремонт жилого фонда, благоустройство.

Госсимволы, исполнение гимна, образование. Наталья Кочанова рассказала, что сегодня волнует белорусов – читайте здесь.

Набирают номер, чтобы не только попросить помощи, но и выразить благодарность за внимательное отношение к людям и их проблемам.