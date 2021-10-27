Деньги платят, а мусор не вывозят. Житель Барановичей позвонил на прямую линию Кочановой

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси провела прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси провела прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Голова существует только для приема пищи!» Чем так недоволен житель Минска? – читайте здесь.
Ни одна просьба, ни одно предложение не остаются без внимания. Вот и 27 октября телефон в кабинете председателя Совета Республики не умолкает ни на минуту. Десятки обращений со всех регионов страны. Наталья Кочанова выясняет обстоятельства, по возможности подсказывает алгоритм действий и, конечно же, берет под личный контроль. Чтобы уже в ближайшее время совместно с заинтересованными ведомствами разобраться с выездом на место.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Радует то, что меньше вопросов, которые касаются работы жилищно-коммунального хозяйства как такового. То есть это ремонт жилого фонда, благоустройство.
Госсимволы, исполнение гимна, образование. Наталья Кочанова рассказала, что сегодня волнует белорусов – читайте здесь.
Набирают номер, чтобы не только попросить помощи, но и выразить благодарность за внимательное отношение к людям и их проблемам.
Звонок жителя Барановичей. Мужчина столкнулся с мусорной проблемой. Его двор рискует утонуть в бытовых отходах. Мусор по несколько дней не вывозят, при этом платят за утилизацию жители частного сектора исправно. Спикер решила не откладывать дело в долгий ящик. Обращение тут же переадресовали местному руководству. Председатель Барановичского исполкома выехал на место, чтобы лично разобраться в сложившейся ситуации.
С какого времени вы с кооперативом заключили договор?
Месяца три, наверное.
Нет больших и маленьких проблем, все вопросы людей важны и их надо решать. Практика телефонных линий и личных приемов давно показала – это один из лучших способов быть всегда на связи простым белорусам с руководителями самого высокого ранга. Наталья Кочанова напомнила, что завтра, 28 октября, состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. Вопросы, накопленные в ходе встреч с людьми, будут озвучены заместителю премьер-министра.