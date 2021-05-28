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«Зона легенд Цнянского водохранилища». В Минске появилась новая экотропа

28 мая 2021 15:39
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Новости Беларуси. На Цнянском водохранилище торжественно открыли полуторакилометровую экотропу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Зона легенд Цнянского водохранилища». В Минске появилась новая экотропа-1

Путешествие в мир флоры и фауны начинается за пляжем № 2 перед мостом на остров. Прогуливаясь по экотропе, минчане смогут пройти березовые и сосновые рощи, изучить лекарственные травы и познакомиться с певчими и водоплавающими птицами.

Кстати, в минских школах большое внимание уделяют экологическому образованию. Так что теперь в копилке юных биологов еще один увлекательный и познавательный маршрут.

«Зона легенд Цнянского водохранилища». В Минске появилась новая экотропа-4

Наталья Боровик, директор Центра дополнительного образования детей и молодежи «Светоч»:
Очень интересная зона легенд Цнянского водохранилища. Легенда о замечательном Иодко, который когда-то бы лекарем-чудотворцем. У него была замечательная собственная лечебница. Он впервые на территории Беларуси лечил кумысом. Это место расскажет нам о том, что здесь было очень-очень много лет назад до момента образования этого прекрасного места отдыха.

«Зона легенд Цнянского водохранилища». В Минске появилась новая экотропа-7

К слову, это далеко не первый маршрут по просторам Цнянского водохранилища. В разработку так называемых троп здоровья активно включились и школьники: изучают экосистему водохранилища и пишут научные работы.

# Парки # общество # Наталья Боровик # Фотофакт

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