«Зона легенд Цнянского водохранилища». В Минске появилась новая экотропа

Новости Беларуси. На Цнянском водохранилище торжественно открыли полуторакилометровую экотропу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На Цнянском водохранилище торжественно открыли полуторакилометровую экотропу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Путешествие в мир флоры и фауны начинается за пляжем № 2 перед мостом на остров. Прогуливаясь по экотропе, минчане смогут пройти березовые и сосновые рощи, изучить лекарственные травы и познакомиться с певчими и водоплавающими птицами.
Кстати, в минских школах большое внимание уделяют экологическому образованию. Так что теперь в копилке юных биологов еще один увлекательный и познавательный маршрут.
Наталья Боровик, директор Центра дополнительного образования детей и молодежи «Светоч»:
Очень интересная зона легенд Цнянского водохранилища. Легенда о замечательном Иодко, который когда-то бы лекарем-чудотворцем. У него была замечательная собственная лечебница. Он впервые на территории Беларуси лечил кумысом. Это место расскажет нам о том, что здесь было очень-очень много лет назад до момента образования этого прекрасного места отдыха.
К слову, это далеко не первый маршрут по просторам Цнянского водохранилища. В разработку так называемых троп здоровья активно включились и школьники: изучают экосистему водохранилища и пишут научные работы.