«Зона легенд Цнянского водохранилища». В Минске появилась новая экотропа

Новости Беларуси. На Цнянском водохранилище торжественно открыли полуторакилометровую экотропу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Путешествие в мир флоры и фауны начинается за пляжем № 2 перед мостом на остров. Прогуливаясь по экотропе, минчане смогут пройти березовые и сосновые рощи, изучить лекарственные травы и познакомиться с певчими и водоплавающими птицами.

Кстати, в минских школах большое внимание уделяют экологическому образованию. Так что теперь в копилке юных биологов еще один увлекательный и познавательный маршрут.