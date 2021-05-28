Председатель ГПК: могу заверить весь наш народ, что тому, кто к нам пойдёт не с добром, мало не покажется

Новости Беларуси. 28 мая профессиональный праздник отмечают защитники рубежей. В Беларуси День пограничника. По традиции торжества в столице начались с церемонии возложения венков к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из самых массовых профессиональных праздников в стране. Его отмечают десятки тысяч человек, которые прошли через службу на госгранице и продолжают выполнять задачу по ее охране.

К слову, протяженность наших рубежей более 3,5 тысячи километров. Сегодня контролировать такую территорию позволяют современные технологии и новейшее оборудование. И в пунктах пропуска, и на пограничной полосе работают системы наблюдения с искусственным интеллектом и сигнализационные комплексы отечественного производства. С неба за границей наблюдают беспилотники.