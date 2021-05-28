Председатель ГПК: могу заверить весь наш народ, что тому, кто к нам пойдёт не с добром, мало не покажется

Новости Беларуси. 28 мая профессиональный праздник отмечают защитники рубежей. В Беларуси День пограничника. По традиции торжества в столице начались с церемонии возложения венков к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 28 мая профессиональный праздник отмечают защитники рубежей. В Беларуси День пограничника. По традиции торжества в столице начались с церемонии возложения венков к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это один из самых массовых профессиональных праздников в стране. Его отмечают десятки тысяч человек, которые прошли через службу на госгранице и продолжают выполнять задачу по ее охране.
К слову, протяженность наших рубежей более 3,5 тысячи километров. Сегодня контролировать такую территорию позволяют современные технологии и новейшее оборудование. И в пунктах пропуска, и на пограничной полосе работают системы наблюдения с искусственным интеллектом и сигнализационные комплексы отечественного производства. С неба за границей наблюдают беспилотники.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Главная задача пограничников – это обеспечить пограничную безопасность путем надежной охраны границы. Граница, как вы знаете, живой организм, и обстановка там меняется практически ежесуточно, ежечасно. Очень много в последнее время появилось новых рисков, вызовов и угроз пограничной безопасности. Чтобы выполнить задачу Президента, у нас все есть – и личный состав, и технические средства. Я могу заверить весь наш белорусский народ, что кто к нам пойдет не с добром, ему добром не покажется. Навязывать какие-то свои протесты извне, и в области пограничной безопасности, я никому не советую.
Командование и личный состав органов пограничной службы с Днем пограничника поздравил Президент Беларуси. Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал ветеранам-пограничникам, посвятившим всю свою жизнь служению стране и народу.