Григорий Азарёнок: почитайте интервью Светланы Тихановской газете «Московский комсомолец», обнажилась огромная пустота

Новости Беларуси. Чем ближе масштабный форум – Всебелорусское народное собрание – тем больше злости излучает беглая оппозиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

Уже посыпались заявления о новых намерениях нарушать общественный порядок в эти дни. Активизировались и псевдолидеры антиконституционного мятежа, раздают интервью и выпрашивают новые санкции против белорусской экономики.

О происходящем рассуждает Григорий Азаренок в программе «Тайные пружины политики 2.0». Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Здравствуйте. Современность – эпоха постмодерна – это эпоха деградантов. Это когда модным стало быть тупым, извращенцем, человеком без идей и идеалов, когда не стыдно показывать свою тупость всем остальным. Посмотрите на женское трио. Нас пытаются убедить, что они победили на выборах, что за них проголосовало большинство. Помните Марию Колесникову? Когда она набирала популярность, никто не обращал внимания на ее прошлое. На то искусство, которое она создавала.

Григорий Азаренок:

Отсюда все ее навязчивые фантазии о похищении? Вот среда, в которой росли лидеры мятежа. Развращенная, деградантская богема. Почему вдруг это стало возможно? Раньше минское метро называли филиалом ленинской библиотеки, а сейчас восхищаются, когда человек признается, что не читала ни одной книги, когда она ради эффектной фотки встает на книгу ногами. Обязательно почитайте интервью Светланы Тихановской газете «Московский комсомолец». Как Вячорка оставил ее одну? Как позволил рассуждать самостоятельно? Ведь обнажилась огромная пустота.