Григорий Азарёнок: почитайте интервью Светланы Тихановской газете «Московский комсомолец», обнажилась огромная пустота
Новости Беларуси. Чем ближе масштабный форум – Всебелорусское народное собрание – тем больше злости излучает беглая оппозиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Уже посыпались заявления о новых намерениях нарушать общественный порядок в эти дни. Активизировались и псевдолидеры антиконституционного мятежа, раздают интервью и выпрашивают новые санкции против белорусской экономики.
О происходящем рассуждает Григорий Азаренок в программе «Тайные пружины политики 2.0». Подробнее в видеоматериале.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Здравствуйте.
Современность – эпоха постмодерна – это эпоха деградантов. Это когда модным стало быть тупым, извращенцем, человеком без идей и идеалов, когда не стыдно показывать свою тупость всем остальным.
Посмотрите на женское трио. Нас пытаются убедить, что они победили на выборах, что за них проголосовало большинство. Помните Марию Колесникову? Когда она набирала популярность, никто не обращал внимания на ее прошлое. На то искусство, которое она создавала.
Григорий Азаренок:
Отсюда все ее навязчивые фантазии о похищении? Вот среда, в которой росли лидеры мятежа. Развращенная, деградантская богема.
Почему вдруг это стало возможно? Раньше минское метро называли филиалом ленинской библиотеки, а сейчас восхищаются, когда человек признается, что не читала ни одной книги, когда она ради эффектной фотки встает на книгу ногами.
Обязательно почитайте интервью Светланы Тихановской газете «Московский комсомолец». Как Вячорка оставил ее одну? Как позволил рассуждать самостоятельно? Ведь обнажилась огромная пустота.
– Простите, самые главные соглашения России и Белоруссии абсолютно доступны. Их можно найти на любом официальном сайте. Вы вообще знакомы с этими соглашениями?
– Можно сказать, что поверхностно да.
– Вы баллотировались в Президенты Белоруссии. Может ли серьезный кандидат в Президенты Белоруссии позволить себе знакомиться с такими основополагающими документами лишь «поверхностно»?
– В такой ситуации, в какой я оказалась, да.
[...]
Опять вы спрашиваете мое личное мнение. Сложно, сложно ответить на вопрос. Опять говорю, ну не может один человек... Я хочу, чтобы сейчас... Вы должны понимать, за что я сейчас выступаю. Я не должна говорить о НАТО – и не о НАТО – сейчас в данный период времени в Беларуси. Зачем вы мне задаете такой вопрос, если он сейчас абсолютно не влияет на то, что сейчас происходит в Беларуси?
Григорий Азаренок:
И вот с этим человеком общаются лидеры зарубежных стран. Жмут ее ручку, обнимают, приглашают на чай. Как же надо не уважать себя, чтобы выслушивать такое и при этом не смеяться.
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Деградация – это пустота. Она начинается тогда, когда исчезает личность. Когда нет основы. Нет принципов, нет смысла, нет веры, нет родины. Тогда и человека нет. А мы есть. Поэтому мы победили.