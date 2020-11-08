Депутат Уткин высказался об Александре Герасимене: «Это и есть предательство»

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Хотелось бы начать наш разговор с того, что сейчас наше общество переживает, наверное, впервые после Великой Отечественной, после Второй мировой войны достаточно серьезный внутренний раскол. И очень тяжело понять, кто есть кто, и само понятие предательства, патриотизма изменило свое значение. Об этом Президент говорил, обращаясь к народу и парламенту. О чем это говорит? Еще до выборов было очевидно, что такая ситуация в обществе может сложиться? Вообще, что такое сегодня предательство? «Общество пытается подменить эти понятия – скрыть предательство за ширмой патриотизма»

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тут скорее всего идет подмена. И общество пытается подменить эти понятия – скрыть предательство за ширмой патриотизма. Уже были видны эти шаги. Были видны шаги предательства, которые пытаются закрыть патриотизмом, назвать некоторые исторические факты, уходить вглубь, далеко в историю. В том числе и о символике, с которой сегодня люди появляются на улице. Но мы помним, что в ближайший исторический период это были факты предательства, и люди предавали. Поэтому это манипуляция всех этих цветных революций, замена одного критерия, понятия, категория на абсолютно другое. То, что простому человеку не всегда заметно, и он врывается в этот посыл толпы. Сложно простому человеку разобраться в этой ситуации. Поэтому сегодня мы все вместе работаем (и парламентарии) над этой тематикой, нам нужно заходить в общество. «Спорт для нас был абсолютно другим понятием. Он никогда не был замешан на политике» Юлия Бешанова:

Но ведь многие высказывали свою позицию и находясь за рубежом. Те же спортсмены, в которых государство достаточно много вложило. Как вы расцениваете вот такое проявление? Но ведь это гражданская позиция. Игорь Марзалюк: человек может поменять политическую точку зрения, но не в тот момент, когда происходит какое-то испытание Виталий Уткин:

Если коснуться отрасли спортсменов, конечно, я возьму с учетом того, что я советский человек, в советские времена воспитывался и рос, то спорт для нас был абсолютно другим понятием. Он никогда не был замешан на политике. И те действия, которые были во время Великой Отечественной войны, когда сразу же был из спортсменов создан отряд ОМСБОН, это всем известно. И сегодня он есть. И на подвигах спортсменов воспитывалась молодежь. Николай Королев, когда выносил своего командира из боя, и на немецкий заградотряд из шести человек наткнулись они, он оставил командира, поднял руки с видом, что сдается, но когда сблизил расстояние, он всех этих шестерых фашистов уложил. Дальше забрал командира на плечи – дорога открыта, вернулись. Он получил боевой орден за этот подвиг. Вот так воспитывались советские спортсмены – это люди, которые несут определенную нравственность в общество с учетом того, что государство, весь народ вкладывают в них. Возьмем Герасименю, которая создает альтернативное общество спортсменов. Какое альтернативное? Туда вложил наш народ, белорусский народ труд: в созидание, в тренера, во всю инфраструктуру. Это позволило Александре из просто девочки стать чемпионкой, элитличностью. Сегодня эта личность говорит абсолютно другие вещи на ту страну, на тот народ, про флаг, с которым она выступала, сегодня говорит абсолютно другие вещи. Вот это и есть предательство, о чем мы с вами говорили. Выбрали элиты – и народ воспринимает, часть народа воспринимает, вот в эти ряды и объединились спортсмены.

Юлия Бешанова:

Но нынче это называется гражданской позицией. Виталий Уткин:

Но она связана с предательством. То, что идет в наше общество, молодежь смотрит, те детки, которые тренируются, на чем воспитываются сегодня, на предательстве? Та же Остапчук. Ей было трудно, Международный олимпийский комитет и международная спортивная организация четко приняли свое решение, лишили, но Президент поддержал, государственные награды остались. Он сказал: «Надежда, сильных только не любят». И ее поступок давайте положим на чашу весов и посмотрим, что несут в общество слова Президента, который сказал о предательстве, что это, и слова тех, кого он защищал, и которые предали и сегодня под этой маркой пытаются говорить о патриотизме. Юлия Бешанова:

Общество разделилось, в том числе и по приверженности к государственной символике, навязывают цвет флага абсолютно другой. Как вам кажется, почему он вновь появился в Беларуси, этот флаг, и почему он так популярен? У этих спортсменов деды и прадеды воевали абсолютно под другим знаменем

Виталий Уткин:

На мой взгляд, это четкий расчет одного из пунктов цветной революции, которую сегодня большая часть общества не воспримет, потому что мы прекрасно помним Великую Отечественную войну. Я думаю, что скорее всего у тех спортсменов, которых мы называли, их деды и прадеды воевали абсолютно под другим знаменем. Почему сегодня эти с бело-красно-белым флагом идут к нашим символам Победы в Великой Отечественной войне? У них нет своих символов. С какой философией вы пришли сказать? Что вы победили? Нет. Победили все равно мы и мы победим. Юлия Бешанова:

Уже не раз говорили о том, что наша попытка цветной революции строго прописана, что это не новость – то, с чем мы столкнулись. Очень много было символов, которые повторялись, те же белые ленточки, это все не раз повторялось у нас. Вот этот лозунг «Жыве Беларусь». Как вам кажется, откуда он взялся? Как он появился на улицах опять? Виталий Уткин:

Как и с символикой. Это делается вброс, чтобы общество запутать, запутать простого человека. Если взять общую фразу «Живет Беларусь» – для сегодняшнего поколения она как бы приемлема. Но если мы вспомним исторический момент, то «Жыве Беларусь» приветствовали определенным жестом. Юлия Бешанова:

Давайте мы вернемся в день сегодняшний, может быть, завтрашний. Сейчас все активно обсуждают подготовку к Всебелорусскому народному собранию. Одним из главных вопросов будет Конституция. Изучая и собирая сейчас мнения о том, что нужно менять в Конституции, столкнулись с тем, что достаточно многие, в том числе общественные объединения, предлагают внести на уровне Конституции запрет на использование оппозиционной символики. Как вы считаете? Все рассчитывали, что будет так, как с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Нет, не угадали

Виталий Уткин:

Можно говорить прямо – фашистской и фашистских прихвостней. Сегодня оппозиция использует философию пограничной ситуации. Простому человеку сложно эту грань убрать. Ничего плохого в «Жыве Беларусь», наш флаг, если исторически брать, бело-красно-белый. Вроде бы все хорошо, но на самом деле что за этим стоит? Вот это мы с вами должны сегодня донести. То, что носятся на улицах – они не победили. Почему их много появилось? Потому что это все было приготовлено, спланировано и (оставалось – прим. ред.) выбрать резонанс. Сразу – вот их много. Для человека это психологический взгляд туда: и невольно, вот их много, я начинаю сомневаться. Ничего подобного. Это один из эффектных моментов, но сегодня все увидели действия главы государства. Это не тот момент, когда разваливался Советский Союз, когда Горбачев спокойно закрылся в Форосе и ожидал, побоялся. Сегодня наш глава еще раз подтвердил, что он гарант конституционных прав нас с вами, сидящих здесь в студии, людей, которые на заводе работают. Наши права были защищены. И была показана твердость нашего права, нашей Конституции и главы государства как человека, который защищает. А защищать он начал с первых своих шагов – директива № 2. Практически 20 лет назад, где он четко написал, что при неясности решения вопросов законодательства коллизия законодательства – все решать в пользу гражданина. Он сразу взял на себя ответственность за человека и сейчас продолжает все это нести. И людям дискомфортно, все рассчитывали, что будет так, как с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Нет, не угадали. Абсолютно другая ситуация, и народ вместе с Президентом един. Как и в любых странах есть недовольные, мы сегодня видим по всему миру, но их с каждым днем становится все меньше. Юлия Бешанова:

Но стоит вносить именно на законодательном уровне запрет на такие символы? Виталий Уткин:

Обязательно, сегодня не должны манипулировать нашими людьми. Юлия Бешанова:

Оставить в музее только? Фашистская свастика – ведь она запрещена во многих странах. Виталий Уткин:

В музей, как немецкую форму с мундирами, чтобы видели, что это негативный момент нашей истории. И негативных людей, которые под этими флагами были, они уничтожали белорусский народ. Юлия Бешанова:

Если вернуться к началу нашего разговора, общество расколото. Как вернуть консолидацию, единство общества, ведь белорусам вообще не характерен такой раскол? Определенную информационную войну мы упустили немножко. Не проиграли, а упустили