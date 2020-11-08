Депутат Уткин высказался об Александре Герасимене: «Это и есть предательство»

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
Хотелось бы начать наш разговор с того, что сейчас наше общество переживает, наверное, впервые после Великой Отечественной, после Второй мировой войны достаточно серьезный внутренний раскол. И очень тяжело понять, кто есть кто, и само понятие предательства, патриотизма изменило свое значение. Об этом Президент говорил, обращаясь к народу и парламенту. О чем это говорит? Еще до выборов было очевидно, что такая ситуация в обществе может сложиться? Вообще, что такое сегодня предательство?
«Общество пытается подменить эти понятия – скрыть предательство за ширмой патриотизма»
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тут скорее всего идет подмена. И общество пытается подменить эти понятия – скрыть предательство за ширмой патриотизма. Уже были видны эти шаги. Были видны шаги предательства, которые пытаются закрыть патриотизмом, назвать некоторые исторические факты, уходить вглубь, далеко в историю. В том числе и о символике, с которой сегодня люди появляются на улице.
Но мы помним, что в ближайший исторический период это были факты предательства, и люди предавали. Поэтому это манипуляция всех этих цветных революций, замена одного критерия, понятия, категория на абсолютно другое. То, что простому человеку не всегда заметно, и он врывается в этот посыл толпы. Сложно простому человеку разобраться в этой ситуации. Поэтому сегодня мы все вместе работаем (и парламентарии) над этой тематикой, нам нужно заходить в общество.
«Спорт для нас был абсолютно другим понятием. Он никогда не был замешан на политике»
Юлия Бешанова:
Но ведь многие высказывали свою позицию и находясь за рубежом. Те же спортсмены, в которых государство достаточно много вложило. Как вы расцениваете вот такое проявление? Но ведь это гражданская позиция.
Игорь Марзалюк: человек может поменять политическую точку зрения, но не в тот момент, когда происходит какое-то испытание
Виталий Уткин:
Если коснуться отрасли спортсменов, конечно, я возьму с учетом того, что я советский человек, в советские времена воспитывался и рос, то спорт для нас был абсолютно другим понятием. Он никогда не был замешан на политике. И те действия, которые были во время Великой Отечественной войны, когда сразу же был из спортсменов создан отряд ОМСБОН, это всем известно. И сегодня он есть. И на подвигах спортсменов воспитывалась молодежь.
Николай Королев, когда выносил своего командира из боя, и на немецкий заградотряд из шести человек наткнулись они, он оставил командира, поднял руки с видом, что сдается, но когда сблизил расстояние, он всех этих шестерых фашистов уложил. Дальше забрал командира на плечи – дорога открыта, вернулись. Он получил боевой орден за этот подвиг. Вот так воспитывались советские спортсмены – это люди, которые несут определенную нравственность в общество с учетом того, что государство, весь народ вкладывают в них.
Возьмем Герасименю, которая создает альтернативное общество спортсменов. Какое альтернативное? Туда вложил наш народ, белорусский народ труд: в созидание, в тренера, во всю инфраструктуру. Это позволило Александре из просто девочки стать чемпионкой, элитличностью. Сегодня эта личность говорит абсолютно другие вещи на ту страну, на тот народ, про флаг, с которым она выступала, сегодня говорит абсолютно другие вещи. Вот это и есть предательство, о чем мы с вами говорили. Выбрали элиты – и народ воспринимает, часть народа воспринимает, вот в эти ряды и объединились спортсмены.
Юлия Бешанова:
Но нынче это называется гражданской позицией.
Виталий Уткин:
Но она связана с предательством. То, что идет в наше общество, молодежь смотрит, те детки, которые тренируются, на чем воспитываются сегодня, на предательстве?
Та же Остапчук. Ей было трудно, Международный олимпийский комитет и международная спортивная организация четко приняли свое решение, лишили, но Президент поддержал, государственные награды остались. Он сказал: «Надежда, сильных только не любят».
И ее поступок давайте положим на чашу весов и посмотрим, что несут в общество слова Президента, который сказал о предательстве, что это, и слова тех, кого он защищал, и которые предали и сегодня под этой маркой пытаются говорить о патриотизме.
Юлия Бешанова:
Общество разделилось, в том числе и по приверженности к государственной символике, навязывают цвет флага абсолютно другой. Как вам кажется, почему он вновь появился в Беларуси, этот флаг, и почему он так популярен?
У этих спортсменов деды и прадеды воевали абсолютно под другим знаменем
Виталий Уткин:
На мой взгляд, это четкий расчет одного из пунктов цветной революции, которую сегодня большая часть общества не воспримет, потому что мы прекрасно помним Великую Отечественную войну. Я думаю, что скорее всего у тех спортсменов, которых мы называли, их деды и прадеды воевали абсолютно под другим знаменем. Почему сегодня эти с бело-красно-белым флагом идут к нашим символам Победы в Великой Отечественной войне? У них нет своих символов. С какой философией вы пришли сказать? Что вы победили? Нет. Победили все равно мы и мы победим.
Юлия Бешанова:
Уже не раз говорили о том, что наша попытка цветной революции строго прописана, что это не новость – то, с чем мы столкнулись. Очень много было символов, которые повторялись, те же белые ленточки, это все не раз повторялось у нас. Вот этот лозунг «Жыве Беларусь». Как вам кажется, откуда он взялся? Как он появился на улицах опять?
Виталий Уткин:
Как и с символикой. Это делается вброс, чтобы общество запутать, запутать простого человека. Если взять общую фразу «Живет Беларусь» – для сегодняшнего поколения она как бы приемлема. Но если мы вспомним исторический момент, то «Жыве Беларусь» приветствовали определенным жестом.
Юлия Бешанова:
Давайте мы вернемся в день сегодняшний, может быть, завтрашний. Сейчас все активно обсуждают подготовку к Всебелорусскому народному собранию. Одним из главных вопросов будет Конституция. Изучая и собирая сейчас мнения о том, что нужно менять в Конституции, столкнулись с тем, что достаточно многие, в том числе общественные объединения, предлагают внести на уровне Конституции запрет на использование оппозиционной символики. Как вы считаете?
Все рассчитывали, что будет так, как с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Нет, не угадали
Виталий Уткин:
Можно говорить прямо – фашистской и фашистских прихвостней. Сегодня оппозиция использует философию пограничной ситуации. Простому человеку сложно эту грань убрать. Ничего плохого в «Жыве Беларусь», наш флаг, если исторически брать, бело-красно-белый. Вроде бы все хорошо, но на самом деле что за этим стоит? Вот это мы с вами должны сегодня донести. То, что носятся на улицах – они не победили. Почему их много появилось? Потому что это все было приготовлено, спланировано и (оставалось – прим. ред.) выбрать резонанс. Сразу – вот их много.
Для человека это психологический взгляд туда: и невольно, вот их много, я начинаю сомневаться. Ничего подобного. Это один из эффектных моментов, но сегодня все увидели действия главы государства. Это не тот момент, когда разваливался Советский Союз, когда Горбачев спокойно закрылся в Форосе и ожидал, побоялся. Сегодня наш глава еще раз подтвердил, что он гарант конституционных прав нас с вами, сидящих здесь в студии, людей, которые на заводе работают. Наши права были защищены. И была показана твердость нашего права, нашей Конституции и главы государства как человека, который защищает. А защищать он начал с первых своих шагов – директива № 2. Практически 20 лет назад, где он четко написал, что при неясности решения вопросов законодательства коллизия законодательства – все решать в пользу гражданина. Он сразу взял на себя ответственность за человека и сейчас продолжает все это нести. И людям дискомфортно, все рассчитывали, что будет так, как с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Нет, не угадали. Абсолютно другая ситуация, и народ вместе с Президентом един. Как и в любых странах есть недовольные, мы сегодня видим по всему миру, но их с каждым днем становится все меньше.
Юлия Бешанова:
Но стоит вносить именно на законодательном уровне запрет на такие символы?
Виталий Уткин:
Обязательно, сегодня не должны манипулировать нашими людьми.
Юлия Бешанова:
Оставить в музее только? Фашистская свастика – ведь она запрещена во многих странах.
Виталий Уткин:
В музей, как немецкую форму с мундирами, чтобы видели, что это негативный момент нашей истории. И негативных людей, которые под этими флагами были, они уничтожали белорусский народ.
Юлия Бешанова:
Если вернуться к началу нашего разговора, общество расколото. Как вернуть консолидацию, единство общества, ведь белорусам вообще не характерен такой раскол?
Определенную информационную войну мы упустили немножко. Не проиграли, а упустили
Виталий Уткин:
Давайте, может, не будем в этой передаче называть «раскол». Скажем так, не разобрались в том политическом мошенничестве, которое было вброшено на этот исторический момент. Может быть, с такой позиции подходить, чтобы не выбивать жесткого разграничения. Сегодня нужно донести до людей, чтобы они прекрасно понимали, в чем вопрос, и глава государства говорил, что определенную информационную войну мы упустили немножко. Не проиграли, а упустили.
Мы были уверены, что точно так поколение молодое идет за нами, оно точно так знает Павла Корчагина, так знает Гайдара и точно с такими же ценностями они идут житейскими. Что такое справедливость, что такое дружба, что такое одноклассник, однокурсник, коллега по работе – эти принципы сохранены.
Но ситуация политического мошенничества, которая вброшена была со стороны организаторов массовых беспорядков, она открыла эти моменты, что нам сегодня нужно работать над нравственной стороной, чтобы молодежь понимала, что у Беларуси есть героическое прошлое и ценности – это героизм, который был проявлен не чужими людьми, а их дедами, прадедами ценой своей жизни. Вот на этом подвиге должны помнить, что во всех нас течет кровь победителей Второй мировой войны, и мы в любой стране должны это говорить и не забывать.
Юлия Бешанова:
Может, просто стоит учить молодежь не только на примерах, которые все дальше в истории, но и на современных примерах? На неделе открыли атомную станцию.
Виталий Уткин:
Конечно, это подвиг.