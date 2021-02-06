«Женщины могут всё, на мой взгляд». О планах БСЖ говорили в Минской ратуше

Повышение роли женщины в обществе – одна из первоочередных задач движения. Среди проектов немалая роль отводится благотворительным. Белорусские активистки не оставляют без внимания ни пожилых, ни тех, кому так не хватает родительского тепла. «Рождественская елка», «Соберем портфель вместе», «Марафон поддержки» в борьбе с коронавирусом и множество других акций объединяют активных белорусок. Основная цель организации на ближайшую перспективу – дать возможность женщинам реализовать свои замыслы и инициативы.

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин: На самом деле Белорусский союз женщин все эти пять лет провел достаточно много интересных и значимых мероприятий. Только в ушедшем году мы провели такие мероприятия, как «Женское лицо Победы», как «Марафон поддержки», который был направлен на поддержку медицинских работников, работающих в ковидных стационарах. Мы организовали достаточно большое участие во всех мероприятиях, которые проводились в нашей стране в рамках акции «За Беларусь!» И я должна сказать, что каждую неделю под эгидой Белорусского союза женщин проводится то или иное социально ориентированное мероприятие.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

На мой взгляд, роль общественных организаций переоценить невозможно, потому что это наши люди. Это гражданское общество, которое сегодня проводит огромную работу по продвижению тех проблем, по решению тех задач, которые стоят перед нашим обществом. Поэтому женщины могут все, на мой взгляд. И мне очень приятно всегда присутствовать на этих мероприятиях, где мы слышим те выступления наших женщин, те задачи, те проблемы, которые они доносят до руководства организации.

Белорусскому союзу женщин в этом году исполняется 30 лет. Сегодня это одна из самых многочисленных общественных организаций: в ее рядах более 140 тысяч человек и свыше 4,5 тысячи первичных организаций.