«Этот комик оказался в роли политиков, над которыми он смеялся». Вадим Гигин о президенте Зеленском и ожиданиях от ВНС

Новости Беларуси. В гостях «Тайных пружин политики 2.0» политолог Юрий Воскресенский и декан факультета социальных наук БГУ Вадим Гигин. Юлия Алексеюк, СТВ:

Чем ближе масштабный форум, Всебелорусское народное собрание, тем больше злости излучает беглая оппозиция. Уже посыпались заявления о новых намерениях нарушать общественный порядок в эти дни. Активизировались и псевдолидеры антиконституционного мятежа – раздают интервью и выпрашивают новые санкции против белорусской экономики. Вместе с экспертами о происходящем рассуждает Григорий Азаренок в программе «Тайные пружины политики 2.0». Вы читали интервью Светланы Тихановской «Московскому комсомольцу»? Григорий Азаренок, корреспондент:

Вы читали интервью Светланы Тихановской «Московскому комсомольцу»? Вадим Францевич, вы ознакомились?

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Смотрите, здесь, на самом деле, где-то и зря набросились на это интервью. Мне оно интересно с точки зрения того, что «Московский комсомолец», который никогда особых симпатий к Александру Лукашенко, да и к Беларуси в целом, не питал… Подействовало ли оно так удручающе на сторонников? Вот здесь я не до конца уверен. Потому что Светлана Тихановская – это такой конструкт. Одна из самых популярных голливудских историй, когда человек с улицы, ничего не понимающий в политике, в экономике, вдруг попадает на самые верха. И в том контексте ее непонимание и то, что она не разбирается, даже могут использоваться как определенная фишка. Другое дело, что для страны, где такие лидеры к власти придут, это не совсем хорошо. Григорий Азаренок:

Это такой философский вопрос, потому что у нас в культуре тоже есть Иван-дурак, который в итоге всех обхитрил. Но это же совсем другой персонаж. Мы по итогу понимаем, что он совсем не дурак. Это какая-то общая культура, деградация, потому что посмотрите: что Колесникова, что Тихановская, что вообще вот этот пласт весь – они же не предложили вообще ничего народу, никакую программу. Они говорят пустоту, говорят пустые слова все это время. Это такая политическая культура? О Владимире Зеленском: этот комик оказался в роли вот этих политиков, над которыми он смеялся

Вадим Гигин:

Популизм, это популизм. Популизм сейчас очень популярен в Европе. Посмотрите, «Движение пяти звезд». Постоянно во всех странах на выборах они занимают вторые, третьи места, иногда даже побеждают. Появляются люди вроде как из ниоткуда. Рок-музыканты, которые всегда там панковали, условно говоря. Ну, на нашем пространстве это, конечно, не панк, не хиппи и не рокер, но это Владимир Зеленский. Вот, Украина. Эффект Зеленского, когда человек совершенно не из политики, 40 лет не то что в политике не бывший, а который ржал над политиками. И политикам считалось за счастье и за престиж прийти на шоу «Вечерний квартал», сесть в студии, когда тебе в лицо… Практически все лидеры политических партий Украины там сидели, и им в лицо над ними же смеялись. И этот комик оказался в роли вот этих политиков, над которыми он смеялся. И оказалось, что это, в общем-то, доля не самая легкая. Это нам, обывателям, экспертам, аналитикам, вот так со стороны смотреть: «Слушайте, да вот тот министр неправильно поступил, да этот политик глупость сказал. Да что он несет?» А когда человек оказывается в этой шкуре, то там нужно контролировать и внимательно продумывать каждый свой шаг. Это делаешь либо ты, либо это делает твоя команда. Если вы этого не делаете, вы просто становитесь объектами манипуляций. Эта вот песня кота Леопольда, которую мы пели все последние годы, обернулась тем, чем обернулась Григорий Азаренок:

Вадим Францевич, на ваш взгляд? Вот эта управляемость, внешнее управление – они пытаются это скрыть, но уже просто не получается. Вадим Гигин:

А что тут, Григорий, скрывать, если штабы находятся – Вильнюс, Варшава. Все офисы там же находятся.

Григорий Азаренок:

Ну раньше же это был моветон. Вадим Гигин:

Как моветон? Всегда все прекрасно знали, что у тех или иных политических сил, в том числе на территории Беларуси (можно их называть оппозиционными, антигосударственными, антилукашенковскими – по-разному), центр управления находится за пределами Беларуси. Если люди по 40, по 50, по 60 раз в год выезжают за границу, если там проходят обучение, если их натаскивают иностранные консультанты (эти иностранные консультанты в период так называемой оттепели приезжали сюда, здесь проводили семинары), что здесь, в конце концов, скрывать? Что этому противопоставить? Только активный инициативный внутренний политический процесс. И власть здесь должна быть локомотивом. И не отвечать на упреки оппозиции, а сама должна задавать те темы, которые обсуждаются в обществе. И второй момент – проводить более активную внешнюю политику. Вот эта вот песня кота Леопольда, которую мы пели последние все годы, обернулась тем, чем обернулась. То есть что-то было в этом положительное – конечно, это миротворческий посыл, который исходил из Беларуси. Мы как донор мира и стабильности. Но, с другой стороны, мы должны более четко артикулировать свои интересы на международной арене. Нельзя перегревать ожидания от ВНС. Это не такой форум, который даст ответы на все вопросы Григорий Азаренок:

Вадим Францевич, впереди ВНС, Всебелорусское народное собрание. Какие вопросы стоят самые главные перед обществом, перед страной?