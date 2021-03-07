Григорий Азарёнок о Татьяне Бородкиной: «Стоит воздать должное прошедшему очистительному шторму»
Новости Беларуси. В преддверии 8 Марта логичным был выбор нового героя и для рубрики Григория Азаренка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Точнее – героини. Татьяна Бородкина, наша бывшая коллега, а нынче временно безработная.
Григорий Азаренок, СТВ:
Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства.
Подробности смотрите в видеоматериале.
Григорий Азаренок:
Но прежде чем рассказать об очередном персонаже, опозорившем наш народ, хочу вернуться к одному обладателю награды. Помните Дудика? Он тут на днях предложил мне выпить с ним водки. Слушай, а чего ж ты отказался пообщаться, когда я приезжал снимать сюжет на Окрестина в сентябре? Пришлось бы рассказать правду, как ты нахваливал местные котлеты и просил добавки? Так вот, Дудик, я знаю, чем заканчиваются пьянки с революционерами, да к тому же имеющими болезненную склонность к пению.
Григорий Азаренок:
Но нашим зрителям я хочу показать как те, кто на словах печется о народе, на самом деле к ним относится. Ведь Дудик настолько глупый, что постоянно проговаривается.
Я был во многих странах бывшего Советского Союза. Не могу сказать, что какие-то другие страны настолько максимально остались в «совке». На площади Победы около Вечного огня происходит какая-то демонстрация. Люди с красными, кумачовыми вот этими… Где палки и красный транспарант. Что вы делаете?
Григорий Азаренок:
Вот так вот, дорогие. Вы, ваши родители, ваши предки – фронтовики и партизаны, те, кто создавал, отстраивал, прославлял нашу страну – вы все совок. Так думают о вас представители «новой Беларуси».
Григорий Азаренок:
А сегодня я вам расскажу о своей бывшей коллеге. Только имя вам ничего не скажет. Человек много лет проработал на телевидении и неизвестен никому. Никому не интересен. Никому не нужен. Татьяна Бородкина. Бывшая телеведущая СТВ. И, к сожалению, в канун 8 Марта, мы должны поговорить о таких женских качествах, как беспросветная глупость, неблагодарность и бессовестность.
Григорий Азаренок:
Работал себе человек, работал, никаких политических новостей не делал, всем рассказывал, как классно и престижно трудиться на телевидении и вдруг… Прошли выборы. У человека, причастного к созданию медийной продукции, обычно хватает ума распознать наглые и тупые фейки оппозиционных «телег». Если он сам не тупой. Что же, насильно мил не будешь, да и большой утратой для канала это не стало.
Но вот сам уход был любопытным. Находясь на фейковом больничном, она написала начальству о том, что так жить нельзя и все в таком духе. И была одна единственная маленькая просьба – ну не позорь ты себя, коллег и восемь лет своей работы. Ну это как-то порядочно, что ли. Но у змагаров нет такого понятия. Она пообещала. И буквально через день начала раздавать интервью, нести ахинею про угрозы детям, рассказывать про страшное давление на работе.
Григорий Азаренок:
Однако стоит воздать должное прошедшему очистительному шторму. Она фарисейски, прилюдно говорит, что хочет помолиться, прочитать «Отче наш», а иллюстрирует это картинкой языческого ритуала. Поистине прав Виктор Гюго: беда, когда сборище тупоголовых начинает изощряться в остроумии. Он как будто видел наших змагаров.
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Григорий Азаренок:
Татьяна Бородкина, за беззастенчивую наглость, полные вранья интервью, предательство, ты достойна «Ордена Иуды». Но бесконечная глупость хоть немного оправдывает тебя. Да и жизнь уже наказала.
А настоящих женщин, тружениц, красавиц, верных и преданных, стойких и терпеливых, искренних, тонких, родных, настоящих, мы поздравляем с предстоящим праздником. Белорусская вера, государственность, просвещение, начинались с преподобной Евфросинии Полоцкой. Да сохранит она всех нас, нашего Президента и наше богохранимое Отечество.
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