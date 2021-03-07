Григорий Азарёнок о Татьяне Бородкиной: «Стоит воздать должное прошедшему очистительному шторму»

Новости Беларуси. В преддверии 8 Марта логичным был выбор нового героя и для рубрики Григория Азаренка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Точнее – героини. Татьяна Бородкина, наша бывшая коллега, а нынче временно безработная.

Григорий Азаренок, СТВ:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Подробности смотрите в видеоматериале. Григорий Азаренок:

Но прежде чем рассказать об очередном персонаже, опозорившем наш народ, хочу вернуться к одному обладателю награды. Помните Дудика? Он тут на днях предложил мне выпить с ним водки. Слушай, а чего ж ты отказался пообщаться, когда я приезжал снимать сюжет на Окрестина в сентябре? Пришлось бы рассказать правду, как ты нахваливал местные котлеты и просил добавки? Так вот, Дудик, я знаю, чем заканчиваются пьянки с революционерами, да к тому же имеющими болезненную склонность к пению.

Григорий Азаренок:

Но нашим зрителям я хочу показать как те, кто на словах печется о народе, на самом деле к ним относится. Ведь Дудик настолько глупый, что постоянно проговаривается.

Я был во многих странах бывшего Советского Союза. Не могу сказать, что какие-то другие страны настолько максимально остались в «совке». На площади Победы около Вечного огня происходит какая-то демонстрация. Люди с красными, кумачовыми вот этими… Где палки и красный транспарант. Что вы делаете?

Григорий Азаренок:

Вот так вот, дорогие. Вы, ваши родители, ваши предки – фронтовики и партизаны, те, кто создавал, отстраивал, прославлял нашу страну – вы все совок. Так думают о вас представители «новой Беларуси». Григорий Азаренок:

А сегодня я вам расскажу о своей бывшей коллеге. Только имя вам ничего не скажет. Человек много лет проработал на телевидении и неизвестен никому. Никому не интересен. Никому не нужен. Татьяна Бородкина. Бывшая телеведущая СТВ. И, к сожалению, в канун 8 Марта, мы должны поговорить о таких женских качествах, как беспросветная глупость, неблагодарность и бессовестность.