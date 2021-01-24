Григорий Азарёнок – Александре Герасимене: ты предала не Президента, ты предала свою форму, свои медали

Новости Беларуси. Очередная серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Говорим о так называемых переобувшихся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чем руководствуются те, кто не помнит добра, и сколько сегодня стоят 30 серебряников? Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Рассказываем о тех, кто не помнил добра и омерзил собственную жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок, здравствуйте. Сегодня поговорим о спорте. И начнем с истории. Летом 1942 года в оккупированном Киеве произошло необычное событие. Команда «Динамо» играла против сборной команды Вермахта. Статус наших футболистов был «военнопленные». И немецкое командование поставило перед ними условие: либо вы правдоподобно проигрываете, либо все будут расстреляны. Как поступили спортсмены? Они разнесли немцев в пух и прах, разнесли позорно, с задором и лихостью. И погибли. Но сохранили честь. Остались верны родине.

Григорий Азаренок:

Советские спортсмены не получали баснословные гонорары. Многие имели рабочие профессии. Помните фильм «Легенда № 17»? Хоккейный матч с канадцами, у телевизоров – вся страна, от рабочих до генсека. И ведь хоккеисты имели претензии к партийным работникам. Но как они бились за советский флаг. Какая гордость была при звучании советского гимна. Они сражались за свою страну до последнего дыхания и побеждали. Нам завидовал весь мир, а страна смотрела на это со слезами на глазах.

Григорий Азаренок:

И что мы видим сегодня? Спорт превратили в грязную коммерцию. Игроки получают миллионы и из года в год позорят свои страны. То обкурятся дурью и драться начинают, то проиграют позорно и выкладывают попойки по этому поводу в Instagram.

Григорий Азаренок:

Александра Герасименя когда-то была любимицей. Получив от бога, природы и родителей дарование, она достигала вершин. Но сама ли? Ой, не надо тут заливать, как говорится. Как только Президент Лукашенко пришел к власти, он начал поднимать спорт. Даже в самом начале, когда страна была нищей. Он мечтал о сильной и здоровой нации. Ни одна отрасль не получала столько помощи. Пока на постсоветском пространстве как грибы росли стриптиз-клубы, бары и секс-шопы, в Беларуси возводились арены, дворцы и стадионы. Он мечтал, чтобы каждый мальчик взял клюшку, чтобы каждая девочка встала на коньки. И те, кто подавал надежды, получали все. Любые деньги, любую помощь, жилье – все что угодно, лишь бы гимн страны на пьедесталах звучал чаще. Он не пропускал ни одного матча, ни одного забега или заплыва, он всех спортсменов любил как своих детей.

Григорий Азаренок:

Тебя, Саша Рыбка, сделали звездой, тебе дали школы, тебя обожала пресса. Ты получила здесь все. Но есть одна проблема: век спортсмена недолгий, и на спортивные вершины ты уже вряд ли можешь рассчитывать. А привычка жить на широкую ногу осталась. Школа, в которой, кстати, ты никого не обучала сама, дохода толком не приносила. И, видимо, пришли к тебе те, кто всегда искушает Иуду, пришли фарисеи и поманили звоном монет. Ты предала не Президента. Ты предала свою форму, свои медали, своих наставников и тренеров, ты предала тех людей, кто болел за тебя, ты предала гимн, который слушала на пьедестале, ты предала флаг, который несла на своих плечах. Ты предала даже мужа и ребенка, бросила их здесь и погналась туда за своими деньгами. Когда вы все поймете, что деньги в гроб с собой не положишь?