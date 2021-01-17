Азарёнок: Цепкало избежал уголовного преследования только потому, что Президент не хотел бросать тень на IT-отрасль

Григорий Азаренок: Он успел даже поступить на дипломатическую службу в СССР. Выбрал для себя тихую гавань – Финляндию. Но после того, как Советский Союз разрушили, Валерий решил вернуться в Минск. Ведь тут делили пироги, делили портфели. Такие же авантюристы и провокаторы, которые, как стервятники, слетелись на советское наследство.

Григорий Азаренок: Проституция – это не профессия. Это образ жизни, образ мышления. Ощущение себя в этом мире. Когда продается всё: мысли, чувства, душа и тело, родственники и родина. Валерий Цепкало – воплощение проституции. Он всю жизнь только тем и занимается, что продает себя. Кому угодно и как угодно, лишь бы покупали. Вполне себе успешный коммунист, шел по карьерной лестнице в советской системе. С марксистскими взглядами на право и юриспруденцию он окончил аспирантуру БГУ и стал кандидатом юридических наук. А что это значит? А значит, беспрерывно клялся в верности идеалам коммунизма, ленинизма, воплощал в жизнь идеи партии и не мог не рассказывать студентам о том, какой советский суд самый гуманный суд в мире.

Григорий Азаренок:

Валера всегда при силе: был у власти Шушкевич – и он обслуживал его как советник. Куда-то подевались все коммунистические взгляды и идеалы, хотя, наверное, он и слов таких не знает. И стал Вильямович демократом. Валера, партбилет сохранился?

Григорий Азаренок:

Чего у него не отнять, так это чуйки. Она точно ему подсказала, где сила. И когда в политику пришел молодой, решительный и сильный Александр Лукашенко, Валера понял: пора валить. Валить от Шушкевича и валить Шушкевича. Всячески демонстрировать преданность и лояльность. Лишь бы быть в тренде, лишь бы быть ближе к ресурсам, к власти, к влиянию.

Григорий Азаренок:

Потом он стал послом Беларуси в США. И вот ведь незадача. За что не берется этот авантюрист, все ломается и идет прахом. В бытность его представителем нашей страны отношения с американцами у нас испортились напрочь: первые санкции, первая попытка цветной революции на выборах 2002 года. Это называется непрофессионализмом и профнепригодностью. Держать его дальше было нельзя.

Григорий Азаренок:

А потом Вильямович выпросил, вымолил себе должность директора ПВТ. Теперь он всем рассказывает, что создавал его. Но поверить в это могут только очень наивные люди. Подобные явления – исключительная прерогатива Президента. Валера там был управляющим. Можно сказать завхозом. А успехи ПВТ – это налоговые льготы и шикарные условия для работы и бизнеса. Кто их придумал, продумал и утвердил? Президент. Не завхоз же. Но непомерное тщеславие не давало покоя. Он мнит и видит себя богом, созидателем, демиургом. Он присвоил себе успех IT-отрасли страны. А кроме тщеславия была еще и непомерная жадность. Уже известно, как он незаконным путем набивал себе карманы. Лоббировал фирмы, получал откаты. Тогда он избежал уголовного преследования только потому, что Президент не хотел бросать тень на молодую IT-отрасль. Ведь если окажется, что ею управлял плут, вор и шарлатан, то и грош ей цена тогда.

Григорий Азаренок:

Это он сейчас рассказывает о себе как о прогрессисте, человеке без предрассудков. Рассчитано это на то, что 3 % оппозиции такие ленивые и нелюбопытные, что им влом даже загуглить. А ведь Валера еще мнит себя писателем, философом и даже создателем собственной религии.