Азарёнок: Цепкало избежал уголовного преследования только потому, что Президент не хотел бросать тень на IT-отрасль

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе «Неделя» на СТВ. Очередная серия воскресной рубрики Григория Азаренка.
Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе «Неделя» на СТВ. Очередная серия воскресной рубрики Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Треклят сын погибельный Иуда еже за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о перебежчиках, трусах и предателях. Меня зовут Григорий Азаренок.
Подробности в видеоматериале.
Григорий Азаренок:
Проституция – это не профессия. Это образ жизни, образ мышления. Ощущение себя в этом мире. Когда продается всё: мысли, чувства, душа и тело, родственники и родина. Валерий Цепкало – воплощение проституции. Он всю жизнь только тем и занимается, что продает себя. Кому угодно и как угодно, лишь бы покупали. Вполне себе успешный коммунист, шел по карьерной лестнице в советской системе. С марксистскими взглядами на право и юриспруденцию он окончил аспирантуру БГУ и стал кандидатом юридических наук. А что это значит? А значит, беспрерывно клялся в верности идеалам коммунизма, ленинизма, воплощал в жизнь идеи партии и не мог не рассказывать студентам о том, какой советский суд самый гуманный суд в мире.
Григорий Азаренок:
Он успел даже поступить на дипломатическую службу в СССР. Выбрал для себя тихую гавань – Финляндию. Но после того, как Советский Союз разрушили, Валерий решил вернуться в Минск. Ведь тут делили пироги, делили портфели. Такие же авантюристы и провокаторы, которые, как стервятники, слетелись на советское наследство.
Григорий Азаренок:
Валера всегда при силе: был у власти Шушкевич – и он обслуживал его как советник. Куда-то подевались все коммунистические взгляды и идеалы, хотя, наверное, он и слов таких не знает. И стал Вильямович демократом. Валера, партбилет сохранился?
Григорий Азаренок:
Чего у него не отнять, так это чуйки. Она точно ему подсказала, где сила. И когда в политику пришел молодой, решительный и сильный Александр Лукашенко, Валера понял: пора валить. Валить от Шушкевича и валить Шушкевича. Всячески демонстрировать преданность и лояльность. Лишь бы быть в тренде, лишь бы быть ближе к ресурсам, к власти, к влиянию.
Григорий Азаренок:
Потом он стал послом Беларуси в США. И вот ведь незадача. За что не берется этот авантюрист, все ломается и идет прахом. В бытность его представителем нашей страны отношения с американцами у нас испортились напрочь: первые санкции, первая попытка цветной революции на выборах 2002 года. Это называется непрофессионализмом и профнепригодностью. Держать его дальше было нельзя.
Григорий Азаренок:
А потом Вильямович выпросил, вымолил себе должность директора ПВТ. Теперь он всем рассказывает, что создавал его. Но поверить в это могут только очень наивные люди. Подобные явления – исключительная прерогатива Президента. Валера там был управляющим. Можно сказать завхозом. А успехи ПВТ – это налоговые льготы и шикарные условия для работы и бизнеса. Кто их придумал, продумал и утвердил? Президент. Не завхоз же. Но непомерное тщеславие не давало покоя. Он мнит и видит себя богом, созидателем, демиургом. Он присвоил себе успех IT-отрасли страны. А кроме тщеславия была еще и непомерная жадность. Уже известно, как он незаконным путем набивал себе карманы. Лоббировал фирмы, получал откаты. Тогда он избежал уголовного преследования только потому, что Президент не хотел бросать тень на молодую IT-отрасль. Ведь если окажется, что ею управлял плут, вор и шарлатан, то и грош ей цена тогда.
Григорий Азаренок:
Это он сейчас рассказывает о себе как о прогрессисте, человеке без предрассудков. Рассчитано это на то, что 3 % оппозиции такие ленивые и нелюбопытные, что им влом даже загуглить. А ведь Валера еще мнит себя писателем, философом и даже создателем собственной религии.
Григорий Азаренок:
Змагары, специально для вас, вы все равно никогда ничего не читаете. «Код бессмертия. Тайна смерти и воскрешения человека». Автор Валерий Цепкало. Там говорится о том, что всех людей нужно оцифровать, таким образом они получат вечную жизнь. Еще там про необходимость зла и его пользу для человечества. Вы, змагары, ржали с глубинного государства. А то, что сами поклоняетесь откровенному мракобесу, сатанисту, не подозреваете. Оцифровывайтесь сами, нормальных людей в этот маразм не впутывайте.
Григорий Азаренок:
И еще немного о характере. Помните, как он вперед себя на бой отправил свою зазнобушку? По-моему, некоторым не понравилась фраза «конституция не под женщину»? Но точно одно – конституция у нас не под подкаблучника.
Психолог: «Увольнение из ПВТ разрушило Валерия Цепкало с точки зрения вечности его ожиданий»
Григорий Азаренок:
Вновь напоминаем девиз программы: «Покайтесь, ехидны». Покайтесь, ибо расплата неминуема. А еще мы очень хотим заняться благородным просвещением наших змагарышей. Ведь всё до нас уже сказали наши белорусские классики.
Мала іх павесіць на сухой асіне,
Бо нават асіна ад сябе адкіне.
Дзерава адкіне, дзерава сухое,
Сябе не спаганіць поскуддзю такою.
Янка Купала, 1937 год.