Григорий Азарёнок о Денисе Дудинском: чуть ли не сразу прибежал к председателю, умолял вернуть, на жалость давил

Новости Беларуси. Очередная серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Говорим о так называемых переобувшихся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Рассказываем о тех, кто не помнил добра и омерзил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок, здравствуйте. Сегодня мы поговорим об интеллигенции – вот уж богатая тема. Наша культура, наше искусство дали нам столько великих примеров настоящей духовной высоты. Подробнее в видеоматериале.

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет. Григорий Азаренок:

Это Анна Андреевна Ахматова. Сколько пережила эта женщина: «муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». Она была дворянка, ей выпала нелегкая доля. Но она никогда – ни одним словом, ни одной строчкой – не посмотрела на свой народ с обидой, презрением или отчуждением. Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл, –

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был.

Григорий Азаренок:

Мы можем вспомнить Ольгу Берггольц, разделившую с ленинградцами весь ад блокады, мы можем вспомнить нашего классика Ивана Петровича Шамякина, который вынужден был видеть развал и унижение родной страны.

«I тады я зразумеў – сутнасць з’езда. Шабаш былых паліцэйскіх. І рэванш ix. Самі яны, у выступленнях, захоўвалі «аб’ектыўнасць». Выказвалі толькі радасць «ад адраджэння». A калі пырснуў слінай дэпутат, эмоцый сваіх не стрымалі, не маглі стрымаць; гэта ж такая радасць: пабітыя ў вайне, ганебна ўцёкшыя з зямлі сваёй, яны дачакаліся сваёй перамогі, рэваншу». Григорий Азаренок:

Но 2020-й год показал нам другое. Сегодня поговорим о самом жалком, смешном проявлении белорусского мятежа. Денис Дудинский. Бывший работник Белтелерадиокомпании. Он хочет слыть эстетом, человеком утонченным, знатоком культуры. Но что же мы видим на самом деле? Классика дает нам ответы. Есть такое старое хорошее кино «За двумя зайцами». И главный герой так похож на Дудинского. Но сначала прямая речь.

«Это мир фанерных зубров и серой краски, концертов под фонограмму на красно-зеленом виниловом фоне и патриотического воспитания в соответствии с идеологией; мир синтетических костюмов с отливом, туфель с задранными носами; мир «покорного населения» и льготных кредитов для своих; мир пятилеток, госплана и соцсоревнования; мир искусственных цветов и пластикового сайдинга; мир борсеток и начесов; мир печатей, штампов, резолюций, запретов и разрешений; это мир намолотов и надоев; мир блесток и люрекса; мир кивания, рукоплескания, серости, мракобесия, чванства, лизоблюдства. Это мир угасания, безнадеги, мрака, серости, безграничной тоски и упадка...» Григорий Азаренок:

Видите, что ему не нравится? Костюм с отливом, задранные туфли, борсетки, начесы, намолоты и надои. Аж коробит стилягу от людей, которые не читают модные глянцевые журналы.

Григорий Азаренок:

Это определенный тип человека. Мещане. Они ничего не умеют. У них нет талантов и заслуг. Они ленивы. Любимое их занятие – созерцание себя. Пока начесы и борсетки работают, занимаются такими противными вещами как удои и намолоты, мещанин любуется на себя, своими шелковыми волосами, своими тонкими запястьями. Ему некогда думать, что хлеб и молоко на его столе – это те самые надои. Он занят собой. Но читаем дальше.

«Идеальная Беларусь будущего? Это те люди, с которыми я общаюсь сейчас. Люди, способные говорить сложноподчиненными предложениями. Люди, которые хорошо владеют русским, белорусским, иностранными языками. Люди, которые читают книги. Люди, которые могут отличить хороший кофе от плохого». Григорий Азаренок:

Бабушка, пережившая послевоенное детство, работавшая по 15 часов в день, поднимавшая страну, до сих встающая в пять утра, чтобы работать с хозяйством, пьющая в обед чай с сахаром вприкуску, ты можешь отличить арабику от робусты? Ну, так ты быдло. Ты ничтожество. Ты не идешь с ним в Новую Беларусь. Тебе там места нет. Сейчас он раздает интервью и рассказывает, как гордо уходил с этого низкопробного БТ.

Я пришел, забрал свои вещи под присмотром охранника. Ушел. Сказал «до свидания». Григорий Азаренок:

Ну, а на самом деле? На самом деле чуть ли не сразу прибежал к председателю. Умолял вернуть, на жалость давил. Ведь привык видеть себя на экране и постоянно селфиться на фоне телевизора. А теперь? Но надо отдать должное – уже все его забыли, но корона по-прежнему на месте. И он занимается любимым делом: поучает и дает советы.

Вы же прекрасно понимаете, что телевидение смотрят – смотрят и верят телевидению – люди чуть ниже, наверное, среднего уровня развития интеллекта, IQ. Поэтому, ну, это нужно проще делать. Это нужно сесть, распустить галстук и очень вкрадчиво этой бабушке из Лунинца, ребятам-трактористам рассказывать. Психолог о Денисе Дудинском: люди, о которых он отзывался с огромным уважением, в его словах стали подхалимами