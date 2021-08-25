Григорий Азарёнок о дистанционном обучении: «Совершенный концлагерь, где его узники даже не догадываются, что они в плену»

Новости Беларуси. Большой педсовет с участием Президента стал инфоповодом № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И неудивительно, ведь поднимавшиеся на нем вопросы касаются нашего будущего. Не остались в стороне и оппоненты власти. Путем фейков и дискредитации они попытались опорочить Президента и учителей. Неудивительно, ведь прошлым летом педагоги первыми подверглись массированной травле и угрозам. Почему врагам Беларуси так нужна наша школа и как защитить будущие поколения? Григорий Азаренок рассуждает в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Вой волчиц и собачья брехня, вороний грай и писк шакалов. Какой же стон подняла вся пятая колонна после вчерашнего педсовета с участием Президента. Значит, он попал в самую точку. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Лукашенко на большом педсовете: давайте загоримся одной идеей – нашу страну защитим. Эта страна для наших детей Григорий Азаренок:

Образование – от слова образ. Раньше это называлось просвещение, человека поднимали к свету. Кстати, многие наши великие люди были изначально педагогами, взять того же Якуба Коласа. Вчера бы они аплодировали нашему лидеру. И не зря. Беларусь отвергает так называемые либеральные подходы в образовании, одна из немногих в мире не подчиняется губительному тренду, который искусственно навязывают человечеству. Что такое все эти болонские системы и мировые стандарты? Почему в 1990-е сам Джордж Сорос не жалел десятки миллионов для белорусских и российских детей? Почему сейчас огромные международные корпорации готовы жертвовать миллиарды на так называемое «прогрессивное» образование? От доброты душевной? Да, бросьте вы. Эти люди убьют за один цент. Что же они нам проталкивают? В первую очередь, дистанционное образование. И на первый взгляд, чего плохого? Слушай учителя на удаленке, выполняй безликие тесты и задания. Глобалисты с разных форумов и коворкингов поют песни о том, что все, слово умерло, торжествует цифра. И будущие поколения, по их замыслам, уже будут оторваны от тысячелетней культуры книги. Они не подержат в руках томик Пушкина, не полистают странички, не перепишут от руки чудесные строки, не запомнят их наизусть. Они их отсканируют. В России весной 2020 года начали все это насаждать и наткнулись на массовое сопротивление и учителей, и родителей, и даже детей.

Это вообще какой-то вынос мозга. С одним ребенком еще в семье заниматься, но с двумя детьми – это вообще какой-то полнейший треш.

Вот так мы и работаем. Кто крутится, кто рисует на экране, кто переворачивает себя на экране.

– Все меня услышали?

– Алусума муалейкова.

Вот, я знаю, сколько будет 18 минус 12, но как это сюда вписать? Я не могу никак вписать. Оказывается, надо «18» взять из условия и куда-то сюда тянуть. Вот сюда притянуть, оказывается, надо мышкой. Это для нормальных людей сделано задание? И вопрос второй. В Воронежской области считалось, что она полностью готова к дистанционному образованию. У меня только один вопрос. Мне хочется спросить: вы отчитались за то, что детям знания дадите или за то, что свою [...] можете транслировать по видеоканалам? То есть готовы у вас сети транслировать. А то, что ребенок это решить не в состоянии просто, технически сам открыть это все в третьем классе, иметь электронную почту, сканировать все задания, отправлять учителю на электронный адрес? Им нужно электронный адрес создать. Вы кому придумали это обучение? Насколько умнее станет ваш ребенок? И нечего […] в этих родительских форумах, говорить «давайте поможем нашим учителям». Мы должны решительно сказать, что это не образование. Это фикция.

Я очень хочу в школу. Я не хочу дома учиться. Меня мама ругает, непонятно объясняет. Я по вам соскучился. Вы не болеете?

Григорий Азаренок:

Но прогрессисты вам скажут, что это славяне такие тупые и лапотные, не понимают своего счастья, не изжили в себе рабский «совок». И хорошо бы их демократически об колено сломать да внедрить благословенные инновации, но вот что показывают международные исследования.

Андрей Курпатов, российский врач-психотерапевт:

Цифровой аутизм – это состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт друг с другом. Они не интересуются внутренним миром другого человека. Другие люди для них, по сути дела, стали заменяемыми, потому что они не видят ценности каждого из них в отдельности. Очень интересное исследование 2017 года, в котором исследовались три группы студентов, которые выполняли креативные и мыслительные тесты. Это было три группы по несколько сотен человек. Различие между этими группами состояло в следующем. Представители первой группы, выполняя тесты, должны были оставить свои телефоны за пределами комнаты, в которой они заполняли тесты. Представители второй группы могли держать телефон рядом с собой – в кармане или в сумке. Представители третьей группы должны были положить телефон перед собой экраном вниз и дальше заполнять тесты. Оказалось, что просто физическое местоположение телефона влияет, с одной стороны, на объем оперативной памяти, это первый график. И второе – на подвижный интеллект, это второй график. Маленький столбец – телефон лежит на столе, большой – когда он находится в другой комнате. У вас увеличиваются объемы рабочей памяти и подвижного интеллекта, когда телефона нет с вами. И вы глупеете, когда с вами есть телефон.

Григорий Азаренок:

Но этих исследований вам не покажут ютуберы и тиктокеры. Они вам расскажут только про «совков» и сталинское рабство. Так давайте же обратимся к тому времени. В период страшного тоталитаризма в школе был предмет «Логика», то есть детей учили составлять причинно-следственные связи, размышлять, анализировать, учили логике. Наверное, для того, чтобы воспитать покорное стадо для авторитарного диктатора? Вам самим не смешно, господа реформаторы? В России сейчас группа энтузиастов издала сталинские учебники. Простые, детские учебники. Родная речь, четыре времени года, история. И что бы вы думали? Москвичи скупают тираж за тиражом, издавать не успевают, потому что родители не хотят, чтобы их дети стали вот такими.

– Кто спроектировал Эйфелеву башню?

– Франкенштейн.

– Почему Наташа Ростова не вышла замуж за Пушкина?

– Отказала, наверное.

– Юлий Цезарь, кто он?

– Можно его назвать патриархом России.

– Знаете ли вы, из какого произведения Наташа Ростова и Андрей Болконский?

– Из Тургенева, по-моему.

– Знаете ли вы знаменитых русских композиторов?

– Да, знаю. Чайковский, Бах, Моцарт.

– Что такое обсерватория?

– Высшее заведение.

– Что такое Холокост?

– Побережье какое-то?

– Столица США.

– Нью-Йорк.

– Жукова по имени, отчеству как звали?

– Жуков, и все.

– Бонапарт и Наполеон. Кто вам больше нравится?

– Наполеон.

– Он нормальный. Григорий Азаренок:

Вот они – плоды соросовской благотворительности. А теперь его дело продолжают цифровизаторы и реформаторы. Они упорно навязывают эти стандарты. Они хотят, чтобы белорусский ребенок прочитал не «На ростанях» Якуба Коласа, а произведение 319 автора 8840. Им нужны не личности. Хозяевам денег нужна серая биомасса, неспособная не то что думать и анализировать, которая уже не способна даже чувствовать. Атомизированное общество потребителей, управляемое через соцсети. Совершенный концлагерь, где его узники даже не догадываются, что они в плену. Гитлер просто нервно курит в сторонке.

Наталья Бондарчук, советская и российская актриса, кинорежиссер, сценарист, заслуженная артистка РФ:

Вы помните фильм моего отца «Судьба человека»? Сергею Федоровичу скоро будет 100 лет, вот бы он удивился. Снова номер. А ведь в его фильме Андрей Соколов когда лишается своего имени и фамилии? Когда он находится в концлагере. Мы люди, а не цифры.

Светлана Крючкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ:

К чему мы идем? К выжженному на руке номеру, как в гитлеровских лагерях. Тогда уже выдайте всем полосатую одежду, чтобы удобнее было следить за нашими передвижениями даже из космоса. Заодно и на пижамах кто-нибудь опять хорошо заработает. Мы должны успеть это остановить. Прежде всего от этого пострадают наши дети.